Prawo jazdy kat. A. Ile kosztuje i kto może zrobić? Jest np. wymóg wieku

Kierowca, który chce prowadzić każdy typ jednośladu, w tym ten wyposażony np. w wózek boczny czy przyczepę, musi posiadać prawo jazdy kategorii A. Polskie przepisy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Niestety kat. A wymaga spełnienia kilku wymogów, poświęcenia sporej ilości czasu, zainwestowania pieniędzy i oczywiście... pozytywnego wyniku egzaminu w WORD-zie. Jak wygląda pełna ścieżka starania się o te uprawnienia? Opiszemy ją poniżej.

Prawo jazdy na motor. Jakie są wymagania wiekowe?

Aby kierowca mógł starać się o prawo jazdy kategorii A, w pierwszej kolejności musi spełnić kryterium wiekowe. Co do zasady, uzyskanie uprawnień jest możliwe dopiero od 24. roku życia. Granica wieku wyznaczona na 20 lat stosowana jest wyłącznie w przypadku tych kandydatów, którzy od co najmniej dwóch lat posiadają uprawnienia kategorii A2. Granica wieku może spaść nawet do 18 lat. Stanie się tak jednak tylko w przypadku, w którym mówimy o żołnierzach kierujących pojazdami sił zbrojnych czy funkcjonariuszach kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej.

Pierwszym krokiem do kat. A jest... numer PKK!

Pierwszym krokiem do prawa jazdy na motor jest założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK) lub uzyskanie numeru PKK w wydziale komunikacji. Do założenia profilu PKK konieczne jest dostarczenie fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za zdjęcia kandydat na kierowcę zapłaci jakieś 30 zł, a badanie lekarskie 200 zł.

Prawo jazdy kat. A: kurs to jedno, strój drugie

Następnie należy zapisać się na szkolenie w wybranym ośrodku nauki jazdy. To odbywa się zarówno w części teoretycznej (30 godzin), jak i praktycznej (20 godzin). Za kurs w zależności od miasta i wybranego ośrodka trzeba zapłacić od 1500 do 2300 zł. I choć opłata za stanowi oczywisty koszt, są też i mniej oczywiste. Kluczowy bowiem jest też... odpowiedni strój. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r, osoba, która ubiega się o prawo jazdy kategorii A powinna posiadać pełne obuwie, które zakrywa całą stopę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem i rękawiczki, które zakrywają całe dłonie.

Dobra informacja? Powyższe elementy mogą być dowolne – nie musza być wcale typowo motocyklowe i kupowane specjalnie. Zła informacja? To nie koniec długiej listy! Kandydat na kierowcę musi mieć też własny kask z atestem oraz słuchawki douszne z wejściem minijack. Słuchawki to nie problem. Można je kupić już za 20 czy 30 zł w każdym większym markecie. Wydatkiem okaże się jednak kask. Ten kosztuje co najmniej 250 do 400 zł.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy kategorii A?

Przedostatnim krokiem na drodze do prawa jazdy kategorii A jest państwowy egzamin w wybranym WORD-zie. Część teoretyczna kosztuje 30 zł. Nie będzie jednak obowiązywać tych kierujących, którzy posiadają prawo jazdy w zakresie kat. A1 czy A2. Część praktyczna jest obowiązkowa dla wszystkich. Opłata egzaminacyjna w tym przypadku wynosi 180 zł.

Czemu pisaliśmy o tym, że egzamin państwowy na prawo jazdy na motor jest przedostatnim wydatkiem? Bo przecież kierowca musi jeszcze zapłacić za... wydanie samego prawa jazdy. Opłatę wnosi się w momencie odbierania dokumentu. W referacie komunikacji należy zapłacić dokładnie 100,50 zł (wraz z opłatą ewidencyjną).

Ile kosztuje prawo jazdy na motor? To co najmniej 2,3 tys. zł

Podsumowując, po spełnieniu wymogów formalnych, kandydat na kierowcę w przypadku kategorii A musi przygotować też sporą ilość gotówki. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia motocykla przy pierwszym zdanym egzaminie będzie w sumie kosztować w wariancie najbardziej optymistycznym 2300 zł. Gdy kierowca będzie mieszkał w większym mieście, a do tego zdecyduje się na zakup specjalistycznej odzieży i nie zda egzaminu za pierwszym razem, kwota spokojnie może wzrosnąć nawet dwu- czy trzykrotnie!