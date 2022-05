Nie utrzymał się na motocyklu WSK. Nic dziwnego, prowadził kompletnie pijany

Prowadzenie pojazdu pod wpływem wysokoprocentowych napojów powoduje poważne niebezpieczeństwo na drogach i potrafi prowadzić do życiowych tragedii niewinnych ludzi. Takim skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się 41-letni mężczyzna, który w poniedziałek 2 maja rozbił stary motocykl marki WSK.

REKLAMA

Do tej groźnej sytuacji na drodze doszło w Majdanie Wielkim (woj. lubelskie) około godziny 21:00. Motocyklista nie opanował jednośladu na prostym odcinku jezdni. Po zjeździe na pobocze przewrócił się doznając poważnych obrażeń ciała. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe przetransportowało poszkodowanego do szpitala.

Blisko 3 promile alkoholu w organizmie kobiety zatrzymanej za prędkość

Policjanci prowadzący na miejscu zdarzenia czynności procesowe ustalili, że motocyklista jechał kompletnie pijany. Mieszkaniec gminy Krasnobród miał w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu, co skutecznie osłabiło zdolności mężczyzny do kierowania jednośladem. Na dodatek poszkodowany prowadził bez kasku chroniącego głowę, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a jego motocykl nie miał ważnych badań technicznych oraz nie był ubezpieczony.

Przypominamy

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości według kodeksu karnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów na minimum dwa lata do nawet piętnastu lat. Ponadto osoba decydująca się na prowadzenie po alkoholu, musi się także liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od wymiaru kary, sąd obligatoryjnie orzeknie świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5000 złotych.