Mecz, bieg i uroczystości. Utrudnienia w ruchu 2 i 3 maja w Warszawie. Zamkniętych zostanie część ulic

Zobacz wideo Elektryczny wózek w tunelu na jednej z głównych ulic? Ten starszy mężczyzna spowodował duże utrudnienia

Osoby, które nie zdecydowały się wyjechać ze stolicy na długi weekend majowy, będą musiały liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Zarówno w poniedziałek, jak i wtorek zamknięte będą niektóre ulice w Warszawie, a zmiany obejmą też funkcjonowanie transportu publicznego.

REKLAMA

Utrudnienia w ruchu 2 maja

Na 2 maja na godz. 16 zaplanowano finałowy mecz Pucharu Polski w piłce nożnej, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tradycyjnie oznacza to utrudnienia w rejonie Mostu Poniatowskiego, obok którego leży stadion.

Z ruchu już w poniedziałkowy poranek wyłączona została ulica Sokola, co zmusiło ZTM do przekierowania autobusów linii 102, 125, 146, 147 i 202 na trasy objazdowe. W godzinach 14-16 zamknięty dla kierowców prywatnych zostanie dodatkowo cały obszar Saskiej Kępy.

Obszar, na którym wprowadzona zostanie specjalna organizacja ruchu, ograniczony będzie do ulic: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych – Wał Miedzeszyński – Afrykańska i Bora – Komorowskiego

- czytamy w serwisie wtp.waw.pl.

Dodatkowo 15 minut przed końcem meczu (planowo ok. godziny 17:30) z ruchu kołowego może zostać wyłączony most Poniatowskiego - od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona (w obu kierunkach). Zaznaczono jednak, że wyłączenie tej alei z ruchu jest ewentualnością, a decyzję w tej sprawie podejmie policja. W takim przypadku wyłączony zostałby też ruch tramwajowy na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona (również w obu kierunkach). W podobnej porze może zostać wyłączony ruch indywidualny na al. Zielenieckiej (kursować będą autobusy i tramwaje).

Co więcej, na czas meczu oraz okresie po jego zakończeniu (do godz. 22) ZTM planuje wprowadzić bardzo wiele zmian w zakresie funkcjonowania komunikacji zbiorowej w tym rejonie Warszawy. Część autobusów pojedzie objazdami, pojawią się zastępcze linie autobusowe i tramwajowe, a wybrane pociągu SKM i KM będą miały skrócone trasy lub nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Stadion. Więcej szczegółów odnośnie do tymczasowej organizacji transportu miejskiego znajdziecie w tym miejscu.

Utrudnienia w ruchu 3 maja

Wtorek 3 maja będzie niestety kolejnym dniem utrudnień w ruchu po stolicy Polski. Tego dnia - po raz pierwszy po pandemii - odbędzie się bowiem w Warszawie Bieg Konstytucji 3 maja, w którym udział weźmie trzy tysiące biegaczy. Tym samym w godz. 10:30-12:30 zamknięte zostaną (częściowo lub w całości) ulice, na których rywalizować będą sportowcy.

Trasa biegu przebiega przez ulice: Myśliwiecką (start rywalizacji) – Rozbrat – Książęca – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – pl. Na Rozdrożu – Agrykolę – Szwoleżerów – Kawalerii – Szwoleżerów – Myśliwiecką (meta). Ze względu na konieczność ustawienia odpowiedniej infrastruktury na ul. Myśliwieckiej zostanie ona wyłączona na całej długości w godzinach 9:00 - 14:30. Autobusy pojadą trasami zastępczymi.

Dodatkowo z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja zaplanowano uroczystości państwowe, które odbędą się w godz. 12-12:30 na pl. Piłsudskiego. W związku z tym zamknięty dla ruchu zostanie pl. Piłsudskiego na odcinku od ul. Królewskiej do skrzyżowania ulic Focha i Wierzbowej.

Więcej o utrudnieniach znajdziesz na Gazeta.pl