Rusza sprzedaż terenówki Ineos Grenadier. Znamy polskie ceny

Ineos Grenadier to samochód zaprojektowany zgodnie ze starą szkołą. Bazuje na starym Defenderze, a to oznacza, że konstrukcję postawiono na wytrzymałej ramie. Do tego dołożono nowoczesne i wydajne silniki, a całość dopełnia nietuzinkowy wygląd. To ciekawa propozycja dla osób, które poszukują prawdziwej terenówki w czasach, kiedy większość SUV-ów nie wyjeżdża poza asfalt.

Polscy klienci zainteresowani tym modelem mogą już składać zamówienia. Polski importer opublikował oficjalny cennik Podstawowa wersja modelu Grenadier kosztuje 279 199 złotych. W tej cenie jest dostępna 2-osobowa wersja Utility Wagon z 3-litrowym silnikiem pod maską. Co ciekawe, importer oferuje w tej samej cenie silnik benzynowy i wysokoprężny.

Ineos Grenadier – wersje silnikowe:

Benzynowy 3.0 Turbo (286 KM) od 279 100 zł

Diesel 3.0 Twin-Turbo (249 KM) od 279 100 zł

Silniki, które trafiły pod maskę Grenadiera to konstrukcje zaprojektowane przez BMW. Benzynowa oferuje 285 KM, a diesel 249 KM. Obie wersje są połączone 8-stopniową, automatyczną skrzynią biegów, stałym napędem na cztery koła z możliwością blokowania centralnego mechanizmu różnicowego. Ponadto klienci mogą wybierać pomiędzy 2-osobową wersją użytkową Utility Wagon lub 5-osobową Station Wagon.

Ineos Grenadier?—?polski cennik:

Utility Wagon (2-miejscowy) od 279 100 zł

Utility Wagon (5-miejscowy) od 286 100 zł

Station Wagon (5-miejscowy) od 320 900 zł

Zainteresowani mogą odwiedzić oficjalną stronę producenta, żeby skonfigurować swój egzemplarz, wpłacić zaliczkę i wybrać miejsce odbioru auta. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów na przełomie roku.