Nurogęsi zaskoczyły kierowców i rowerzystów. Wybrały zły most

Ostrzeżenia o nurogęsiach na Wisłostradzie to znaki z serii tych ostrzegających kierowców o konkretnych zwierzętach. Na ul. Czerniakowskiej przy stadionie Legii Warszawiacy muszą akurat uważać na nurogęsi. Od dłuższego czasu jest tam ustawiony znak "Uwaga, dzikie kaczki", a od niedawna na tablicy świetlnej zaczęły się pojawiać konkretne informacje o nurogęsiach. O co chodzi? Nurogęsi to rzadki gatunek ptaków wodnych. Spotkać je można m.in. w Łazienkach Królewskich. Co roku w okresie lęgowym pokonują trasę z Łazienek, wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego, przez ulicę Czerniakowską, i dalej aż do Wisły.

Ostrzeżenie umieszczono także na ścieżce rowerowej. Zapowiada się całkiem słoneczna majówka i jeden z pierwszych weekendów, w których można całą rodzinę wybrać się na przyjemną rowerową wycieczkę. Jeśli będziecie jechać wzdłuż Wisły, to miejcie się na baczności. Tuż przed majówką nurogęsi zaskoczyły wszystkich i pojawiły się daleko na północy.

Most Gdański zamiast Mostu Łazienkowskiego

Dziś nurogęsi zaskoczyły wszystkich! Wędrujące ptaki pojawiły się przy moście Gdańskim, gdzie jeszcze nigdy wcześniej ich nie zaobserwowaliśmy. Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców pojechaliśmy na miejsce, aby bezpiecznie przeprowadzić mamę i 11 maluszków do Dzielnica Wisła.

- taki post pojawił się na profilu Zarząd Zieleni Warszawy. Niestety w jego opcjach zablokowana jest opcja umieszczenia na stronie. Dlatego wszystkich zainteresowanych sympatycznym filmem z ratunkowej interwencji odsyłamy na Facebooka do oryginalnego postu. Znajdziecie go W TYM MIEJSCU. Poniżej zamieszczamy zrzut ekranu.

Uważajcie więc w ten długi weekend. Warszawskie nurogęsi mogą przygotować dla kierowców i rowerzyst闚 kolejne niespodzianki.

Nurogęsi w okolicy Mostu Gdańskiego fot. zrzut ekranu z profilu Zarząd Zieleni Warszawy

Jak się zachować na widok znaku o nurogęsiach lub innych zwierzętach?

Powyżej widzicie warszawskie nurogęsi, ale podobne oznaczenia znajdziecie też w innych rejonach Polski. Stawia się je w trosce o zwierzęta. Kierowcę (w tym przypadku także rowerzystę) ostrzegają, że w danym miejscu mogą one wejść na jezdnię. Dlatego na widok takiego znaku warto zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Musimy być przygotowani do ewentualnego hamowania, żeby przepuścić zwierzęta.

W takich miejscach często budowana jest specjalna infrastruktura, pozwalająca bezpiecznie przejść zwierzętom na drugą stronę bez wchodzenia na ulicę, ale dzikie zwierzęta nie zawsze korzystają z takich udogodnień. Dwa lata temu w Warszawie było głośno o nurogęsi, która przez Wisłostradę przeprowadziła siedem młodych. Kierowcy się zatrzymali, a cała przygoda dla kaczek skończyła się szczęśliwe.

Pamiętajcie, na widok znaku o konkretnym zwierzęciu powinniśmy szczególnie uważać i przyglądać się jezdni. Stawiane są one tylko w miejscach, w których rzeczywiście często dochodzi do wejścia zwierząt na drogę. Nie jest to znak A18b "dzikie zwierzęta", dość ogólnie ostrzegający o zagrożeniu np. na kilkukilometrowym odcinku drogi. W przypadku nurogęsi (i innych takich ostrzeżeń) wskazane jest bardzo konkretne miejsce.

Co robić, kiedy natkniemy się na nurogęsi?

Gdy spotkasz nurogęsi: nie podchodź zbyt blisko – są to dzikie ptaki objęte ochroną! Zadzwoń pod nr 112 i podaj lokalizację wędrujących nurogęsi

- wyjaśnia Zarząd Zieleni Warszawy. Każdy telefon może uratować ptasią rodzinę przed kołami rozpędzonych rowerów i samochod闚.