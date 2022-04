Dwa Volvo V60 T8 Recharge. Nie zobaczysz tego, ale dzieli je przepaść

Zobacz wideo Porównanie dwóch modeli Volvo V60 T8 Recharge

Volvo V60 P8 Recharge. Dwa samochody, które tylko wyglądają podobnie

Oba samochody są identyczne tylko z pozoru. W czasie jazdy dzieli je przepaść. Udowodniliśmy to, pokonując nimi identyczną trasę. Oba modele mają napęd hybrydowy z możliwością ładowania z gniazdka. Tu kończą się podobieństwa.

REKLAMA

Różnic jest znacznie więcej, przede wszystkim jeśli chodzi o dynamikę jazdy. Znaczek T8 umieszczany na najszybszych wersjach modeli Volvo jest jak najbardziej na miejscu. Już poprzedni model przyspieszał znakomicie. Nowy robi to jeszcze sprawniej, a jego elastyczność w pewnych warunkach jest niemal dwukrotnie lepsza.

To samo dotyczy zasięgu i maksymalnej prędkości możliwej do uzyskania na prądzie. Jak udało się to osiągnąć inżynierom Volvo? Zmienili większość elementów napędu, a przede wszystkim zamontowali akumulator o wyższej pojemności i mocniejszy silnik elektryczny.

Chcecie poznać dokładne parametry i wrażenia z jazdy redaktora Moto.pl? W takim razie koniecznie obejrzyjcie wideo z naszym testem. W szranki stają dwa modele Volvo V60 P8 Recharge. Postęp, który Volvo osiągnęło w nowym modelu, jest doprawdy imponujący.