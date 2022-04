Kod 96 do kategorii B. Czy masz go w prawie jazdy?

O uprawnieniach do kierowania, kategoriach prawa jazdy i kodach ograniczeń więcej piszemy również w serwisie Gazeta.pl.

Możliwości transportowe samochodów są ograniczone. Nie wszystko da się upchnąć do bagażnika, bez względu na fakt jak duży on jest. Nikt przecież nie będzie przewoził w rodzinnym vanie worków z cementem czy płyt chodnikowych. Czy to oznacza, że kierowca jest w kropce? Na szczęście nie. Bo zawsze do auta może podłączyć przyczepę.

Kategoria B to też auto z przyczepą. Lekką przyczepą!

W sytuacji, w której kierowca posiada standardową kategorię B, przed podłączeniem przyczepy musi dokładnie sprawdzić jej masę. Przepisy pozwalają mu bowiem na kierowanie:

zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy innej niż lekka,

pojazdem samochodowym o DMC do 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg).

Za ciężka przyczepa? Policjant zabierze prawo jazdy

Co jednak w przypadku, w którym ładunek będzie naprawdę ciężki? Tak naprawdę przy kategorii B najlepiej odpuścić sobie taki transport. I powód jest prosty. W sytuacji, w której DMC przyczepy będzie zbyt duże, szybko może przekroczyć wymogi wagowe dla kat. B. A to będzie oznaczać, że kierowca prowadzi zestaw pojazdów bez koniecznych uprawnień. Sytuacja taka jest ekstremalnie groźna. Zatrzymany do kontroli dostanie bowiem 1500 zł mandatu, a na deser... straci prawo jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów przy tym wykroczeniu jest obligatoryjny.

Co daje kod 96 w prawie jazdy kat. B?

Aby zwiększyć możliwości transportowe zespołu pojazdów i przede wszystkim swoje uprawnienia, kierujący może się postarać o uzyskanie wpisu o kodzie 96 przy kategorii B prawa jazdy. Taka adnotacja sprawia, że DMC zespołu pojazdów wyraźnie rośnie. Podnosi się z 3,5 do 4,25 tony. A to sprawia, że w skrajnym przypadku możliwe jest np. ciągnięcie lawety z lekkim pojazdem czy przyczepy kempingowej. I co najważniejsze, kierowca nie ryzykuje poważnym konsekwencjami.

Jak zdobyć kod 96 w prawie jazdy kat. B?

Jak zdobyć kod 96 w prawie jazdy kat. B? Kierowca musi spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim musi mieć ukończone 18 lat i kategorię B uprawnień do kierowania. Następnie ma możliwość zapisania się na egzamin państwowy na kod 96. Egzamin obowiązuje tylko w części praktycznej, a opłata za niego to dokładnie 170 zł. Po pozytywnym wyniku próby drogowej pod okiem egzaminatora, konieczne jest zaktualizowanie prawa jazdy. Po wydaniu nowego dokumentu kierowca może się cieszyć z uprawnień dawanych przez kod 96.