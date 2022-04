Via Baltica w budowie. Wiadomo, kiedy pojedziemy nowymi odcinkami trasy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

GDDKiA poinformowała, że z planowanych 311 km oddanych do użytku jest już 200 km. 96 km to trasa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast w zeszłym roku GDDKiA oddało do użytku cztery fragmenty S61 o łącznej długości ok. 72 km. W ten sposób wydłużono tę drogę ekspresową o ponad 105 km z już istniejącymi odcinkami.

W tym roku GDDKiA realizuje w sumie 97 km drogi, ale odda 55 km. W przypadku ostatniego brakującego blisko 13-kilometrowego fragmentu, który połączy S61 w całość, na razie został wyłoniony wykonawca. Trwa standardowa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Tak prezentują się odcinki Via Baltica w realizacji lub które już zostały oddane do użytku:

Podborze-Śniadowo – połączenie S8 i S61 o długości blisko 19,5 km wraz z nowym węzłem Podborze na S8. Inwestycja przewiduje również przebudowę ok. 3 km tej trasy. W grudniu 2021 r., po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonawca przejął plac budowy i mimo okresu zimowego rozpoczął pierwsze prace. Zakończenie robót i udostępnienie kierowcom tego odcinka S61 planowane jest jesienią 2023 r.

– z łącznic węzła Łomża Południe kierowcy już korzystają, ale sama trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km jest wyłączona z ruchu. Powodem jest fakt, że węzeł Łomża Zachód, z którym ten fragment S61 ma się połączyć, jest realizowany w ramach sąsiedniego odcinka, obwodnicy Łomży. . W ramach odcinka Łomża Południe-Łomża Zachód powstał również prawie 9-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 63 w nowym przebiegu, który łączy się z S61 na węźle Łomża Południe, wyprowadzając ruch w kierunku Zambrowa. Łomża Zachód-Kolno – jest to kolejny odcinek obwodnicy Łomży o długości ok. 12,9 km z nowym mostem na Narwi. Wykonawca ma być wyłoniony w maju tego roku. Oddanie do użytku jednej jezdni ma nastąpić w 2024 r., a całości w 2025 r.

