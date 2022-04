Przed wyjazdem na majówkę przypomnij sobie nowe przepisy. Policja ma być bezlitosna

O sytuacji na drogach, ale też mandatach dla kierowców więcej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Weekend majowy to każdego roku nawet blisko 400 wypadków, 30 ofiar śmiertelnych i ponad 400 rannych. Tak przynajmniej było w ostatnim przedpandemicznym roku 2019. Powołujemy się na rok przedpandemiczny z prostego powodu. Bo majówka w roku 2022 będzie pierwszą od trzech lat, w czasie której nie będą obowiązywały prawie żadne obostrzenia. A to musi oznaczać, że Polacy tłumnie ruszą z domów.

W weekend majowy policja uważniej przyjrzy się kierowcom!

Potrzeba zmiany środowiska i odpoczęcia od codziennych wyzwań jest oczywista. Zanim jednak kierowcy zapakują bagaże i rodzinę do auta oraz ruszą w drogę, powinni pamiętać o... bezpieczeństwie, przepisach i oczywiście mandatach. Szczególnie że policja właśnie ogłosiła akcję Bezpieczna majówka 2022. A to oznacza przede wszystkim większą ilość patroli na drogach i wzmożone kontrole.

Zachowaniom kierowców będą się przyglądać patrole oznakowane, nieoznakowane, ale też sławetna grupa Speed. Kontrole będą realizowane zarówno rutynowo – pod kątem trzeźwości kierujących czy stanu technicznego posiadanych przez nich pojazdów, jak i w związku z wykroczeniami. I w tej drugiej kwestii szerokie pole do popisu otwiera nowy taryfikator mandatów. Na które wykroczenia uważać szczególnie? Lista jest naprawdę szeroka.

Bezpieczna majówka 2022 – kontrole prędkości

W czasie majowego weekendu na drogach może się pojawić rekordowa ilość aut. W końcu to pierwsza od trzech lat majówka bez obostrzeń pandemicznych! A kierowca, który sporą część trasy spędzi w korku czy zatorze drogowym, może chcieć tą stratę nadrobić. I niech nadrabia, ale mimo wszystko pamiętając o ograniczeniach prędkości. Szczególnie że nowe mandaty za prędkość są wysokie. Przypominamy je poniżej.

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł, 0 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł, 2 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł, 2 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł, 4 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł, 4 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł, 6 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł, 8 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł, 10 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł, 10 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł, 10 pkt karnych

Bezpieczna majówka 2022 – bezpieczna odległość między autami

Warto pamiętać o tym, że także w majówkę obowiązują przepisy mówiące o konieczności utrzymywania bezpiecznej odległości między pojazdami oraz dotyczą dróg ekspresowych i autostrad. Co to znaczy bezpieczna odległość? Jest wyrażona w metrach i określa ją połowa wartości aktualnej prędkości auta. Podczas wyznaczania bezpiecznego dystansu od pojazdu poprzedzającego warto stosować zasadę 3 sekund. Kierujący wybiera nieruchomy przedmiot przy drodze i liczy sekundy od momentu, w którym minie go poprzedzające auto i on. Jeżeli miną co najmniej trzy, odległość jest wystarczająca.

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu oznacza mandat od 300 do 500 zł.

Bezpieczna majówka 2022 – zachowanie w stosunku do pieszych i rowerzystów

Weekend majowy to czas wyjazdów. Weekend majowy to jednak też moment, w którym przy drogach pojawi się większa ilość pieszych i rowerzystów. I ich prawa również należy respektować w sposób szczególny. Za nieustąpienia pierwszeństwa rowerzyście grozi mandat 350 zł. Wykroczenie oznacza też 6 punktów karnych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście kierowca zapłaci jeszcze więcej. Mandat wynosi 1500 zł i jest uzupełniony 10 punktami karnymi.