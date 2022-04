Ambasada USA w Warszawie kupiła elektrycznego Mustanga. Zastąpi paliwożerne SUV-y z V8?

Premiera pierwszego w historii elektrycznego Mustanga Mach-E wzbudziła skrajne dyskusje na temat przyszłości, ale po prawie dwóch latach od tamtego momentu opadł kurz, a samochód udowodnił swoją wartość i aktualnie jest jednym z najlepiej sprzedających się aut elektrycznych na świecie.

REKLAMA

Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Mustang Mach-E zdobył już uznanie wśród wielu amerykańskich agencji rządowych, organów ścigania, właścicieli flot i wielu osób prywatnych. W Polsce jego popularność cały czas rośnie, a tymczasem jeden z egzemplarzy zameldował się przy parkingu ambasady przy Alejach Ujazdowskich.

Zobacz wideo

Przedstawiciele amerykańskiej ambasady w Warszawie poinformowali o nowym nabytku w związku z Dniem Ziemi. We wpisie opublikowanym na Twitterze ambasada pokreśliła, że samochody elektryczne i hybrydowe są istotnym elementem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Takie oświadczenie może oznaczać, że w następnych latach do służby dyplomatycznej będą coraz częściej dołączać samochody zasilane energią elektryczną. Zastąpią one wysłużone SUV-y z silnikami V8 jak Chevrolet Tahoe czy Suburban, które do tej pory były chętnie wykorzystywane przez dyplomatów.

Opinie Moto.pl: Ford Mustang Mach-E. Zupełnie się tego nie spodziewałem!

Ford Mustang Mach-E powinien doskonale sprawdzić się podczas codziennych zadań realizowanych na terenie Warszawy. Siedziba ambasady od jakiegoś czasu dysponuje odpowiednim zapleczem do ładowania samochodów elektrycznych, co z pewnością ułatwi pracownikom ambasady korzystanie z tego samochodu.