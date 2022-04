To się nazywa szczęście. Honda zgnieciona przez dwie ciężarówki [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Odpowiednia odległość pomiędzy samochodami jest bardzo ważna. Jednak nawet jeśli my ją zachowujemy, to nie znaczy, że ktoś za nami robi to samo albo coś mu się nie zepsuje. Widać to na tym nagraniu.

Zobacz wideo Wymagana, a nieznana. Czym tak naprawdę jest bezpieczna odległość?

Krótkie nagranie zaczyna się od tego, że kierowca Hondy Fit czeka nieruchomo za betoniarką, prawdopodobnie na zmianę światła. Pozostawił nawet dużą odległość pomiędzy nimi. Raptem za nim pojawia się ciężarówka, która spycha Hondę wprost pod pojazd, od którego był daleko. Ostatecznie Fit ląduje pomiędzy dwoma ciężarówkami i trudno uwierzyć, że ktoś mógł to przeżyć.

Nie jest wiadomo czemu ciężarówka za Hondą jechała z taką prędkością i czemu nie hamowała. Możliwe, że miała uszkodzone hamulce.

Nie zmienia to jednak faktu, że Honda została zgnieciona jak puszka. Jednak nie dość, że kierowca przeżył, to jeszcze wyszedł z wraku swojego samochodu. Gdyby przed nim stała normalna ciężarówka, a nie betoniarka, to mógłby nie mieć tyle szczęścia.

Może być szczęśliwy, że nic mu się nie stało.