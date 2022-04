Renault pozbywa się Łady. Musi sprzedać swoje udziały za jednego rubla

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Renault ma większościowy udział w rosyjskiej spółce AvtoVAZ (67,61 proc.), która jest producentem Łady. W związku z tym francuski koncern jest absolutnym liderem sprzedaży na rosyjskim rynku i stanowi ona znaczący udział w całości zysków Renault. Od początku konfliktu na Ukrainie był to dosyć niewygodny temat dla francuskiego producenta. Teraz jednak się to zmieni. Reuters informuje, że to koniec lawirowania.

Zobacz wideo Renault ElectriCity (Douai)

Rosyjskie źródła z kręgów rządowych poinformowały agencję, że Renault odsprzeda swoje udziałów w AvtoVAZ Rosyjskiemu Instytutowi Naukowemu, a dokładniej Rosyjskiemu Ośrodkowi Badań Motoryzacyjnych NAMI za symbolicznego rubla.

NAMI przejmie prawie 68 proc. udziałów Renault na mocy nowej ustawy i wygląda na to, że francuski koncern nie ma wielkiego wyboru. Rosyjska instytucja powstała ponad sto lat temu i jest główną organizacją naukową w dziedzinie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. W przeszłości NAMI było odpowiedzialne za projektowanie i budowę wielu modeli samochodów, w tym limuzyny Aurus Senat Władimira Putina.

Zwiedzałem elektryczne miasto Renault Electricity. Na jednego człowieka przypadają trzy roboty

Transakcja została po raz pierwszy zgłoszona przez rosyjskie agencje informacyjne, powołując się na ministra handlu Denisa Manturowa. Renault nadal będzie miało możliwość ponownego przejęcia AvtoVAZ w ciągu pięciu lub sześciu lat, jeśli zechce to zrobić, ale według ministra handlu po znacznie wyższych kosztach niż 1 rubel. Nie brzmi to jak złoty interes.

Łada Vesta fot. Łada

Razem z udziałami zostaną sprzedane również fabryki Renault i Nissana.

Renault zaczęło inwestować w AvtoVAZ w 2008 r. z początkowym udziałem 25 proc. Z biegiem lat ilość udziałów się zwiększała. Jednak w ostatnim czasie pod wpływem rządów i opinii publicznej francuski producent zdecydował się na zawieszenie działalności w Rosji, a w końcu i na wycofanie z kluczowego dla niego rynku.

To nie koniec nieoficjalnych wiadomości. Podobno w tym samym czasie moskiewskie władze mają przejąć kontrolę na tamtejszą fabryką koncernu Renault. Powstawały w niej auta aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. Do niedawne były tam produkowane popularne w Rosji modele Captur, Duster, Arkana i Terrano Nissana.

Nie wiadomo co się stanie z zakładami po ich przejęciu przez rosyjski rząd i jak nowe władze mają sobie poradzić z produkcją, bez dostaw części. Renault i francuski rząd, który ma 15 proc. udziałów w koncernie, odmówiły Reuters komentarza w sprawie "sprzedaży" udziałów.