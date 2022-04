Daniel Obajtek: Orlen gotowy na ewentualne unijne embargo na rosyjską ropę

Zobacz wideo Rosyjski gaz nie płynie już do Polski. Jacek Ozdoba: Magazyny są zapełnione w ok. 76%

Daniel Obajtek zapewnia, że PKN Orlen jest gotowy również na scenariusz wprowadzenia embarga na rosyjską ropę naftową. Twierdzi, że już dziś niewielka część ropy przerabiana przez rafinerię państwowego koncernu pochodzi z Rosji.

Obajtek: Orlen jest gotowy na wszystkie scenariusze

Wraz z przygotowywaniem kolejnych unijnych sankcji na Rosję coraz częściej mówi się również o ewentualnym (przynajmniej częściowym) embargu na ropę z kraju agresora. Do tych rozważań odniósł się teraz prezes Orlenu, Daniel Obajtek.

Jeżeli UE wprowadzi embargo na rosyjską ropę, PKN Orlen się do niego dostosuje. Możemy to zrobić w każdej chwili, jesteśmy przygotowani

- zapewnił w rozmowie z PAP.

Zadaniem Obajtka, Orlen od lat dywersyfikuje źródła ropy naftowej, która - jak nie omieszkał przypomnieć w jednej z innych wypowiedzi - jeszcze w 2013 roku pochodziła niemal wyłącznie z Rosji. Dziś - jak podał prezes Orlenu - stopień dywersyfikacji wynosi ok. 70 proc.

Daniel Obajtek przekonuje też, że niezależnie od decyzji Unii Europejskiej, Orlen planuje dalsze działania zmierzające w przyszłości do pełnego odcięcia się od rosyjskiej ropy naftowej. Część umów terminowych Orlenu na dostawy surowca wygasa już w przyszłym roku.

Warto przypomnieć, że Polska właśnie została uniezależniona od rosyjskiego gazu. We wtorek PGNiG potwierdziło, że Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski z powodu odmowy płatności za surowiec w rublach. Tym samym rosyjski gaz już do nas nie płynie.

Kierowcy samochodów z instalacją LPG nie mają się jednak czego obawiać. Polskie władze i koncerny paliwowe uspokajają: gazu nie zabraknie, również tego do napędzania aut.