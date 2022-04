Wiesz, jak sprawdzić poziom oleju? Czasem nawet mechanicy się mylą

Kolejne porady eksploatacyjne publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Olej w silniku jest porównywany często do krwi krążącej w żyłach człowieka. I choć porównanie nie jest do końca trafione, jego rola nadal jest kolosalna. To za jego sprawą metalowe elementy zamontowane wewnątrz jednostki napędowej mogą pracować koło siebie. Do tego to środek smarny odpowiada za odprowadzanie nadmiaru ciepła z motoru. W przypadku oleju kluczowe są jednak nie tylko jego parametry czy stan, ale także poziom. I właśnie z kontrolą poziomu jest największy problem...

Zobacz wideo Kierowca dostawczaka zignorował sygnalizację i wjechał za szlaban. Stracił prawo jazdy

Zły pomiar poziomu oleju. Tak, to zdarza się też mechanikom!

Pewnie sądzicie, że problem dotyczy regularnych kontroli dokonywanych przez kierowcę? Z całą pewnością tak. Ale nie tylko. Bo czasami kłopoty ze sprawdzeniem poziomu oleju mają także... mechanicy. Szczególnie jeżeli sprawdzają stan zaraz po wymianie środka smarnego. Sytuacja wynika z działania schematycznego i popełniania jednego z kilku błędów. Szerzej każdy z nich omawiamy poniżej.

Jakie błędy popełniają mechanicy w czasie wymiany oleju?

Nie potrafią prawidłowo ocenić pojemności miski olejowej. Choć mechanicy znajdują dane w konfiguratorze lub instrukcji obsługi, czasami patrzą na wskaźnik podawany np. bez objętości filtra lub jako pierwsze zalanie jeszcze w fabryce. A mogą mieć one zaniżoną wartość nawet o 0,5 litra! To sprawia, że zaraz po wymianie poziom oleju jest zbyt niski. Mechanik nie odessał całego oleju. Sytuacja ma miejsce wtedy, gdy stary środek nie jest zlewany przez korek spustowy, a specjalną wysysarką. Końcówka urządzenia może nie dotrzeć do dna miski olejowej. A to sprawi, że bagnet wykaże nadmiar oleju, ale np. dopiero kilka godzin po wymianie. Na bagnecie czasami są nie dwie, a trzy kreski! Czasami poziom oleju powyżej maksimum nie jest niczym złym. Szczególnie w dieslu wyposażonym w filtr cząstek stałych, na bagnecie którego pojawia się trzecia wartość o nazwie maksymalny stan ponadnormatywny.

Czy oleje silnikowe można ze sobą mieszać? Pamiętaj o kilku zasadach

Największym błędem jest... zmieszanie starego i nowego oleju

Który ze scenariuszy jest najbardziej groźny? Zdecydowanie drugi. W sytuacji, w której mechanik nie odessie z miski olejowej całego starego środka smarnego. Ten zmiesza się ze świeżym olejem, a tym samym ograniczy jego właściwości smarne. Skutek? Najrozsądniejszym wyjściem byłoby nie odessanie nadmiaru oleju, a raczej ponowna wymiana.

Jak prawidłowo sprawdzić poziom oleju po wymianie?

Na koniec przydatna wskazówka. Jak prawidłowo sprawdzić poziom oleju w silniku po jego wymianie? Należy zalać miskę olejową nowym środkiem smarnym i... odpalić silnik. Po kilkunastu sekundach można go zgasić i należy odczekać chwilę. Dopiero wtedy mechanik powinien wyciągnąć bagnet i sprawdzić czy środek smarny wyznacza linię miedzy wartością minimum a maksimum.