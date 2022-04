Wskrzeszenie nie powiodło się. Datsun umiera po raz drugi

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Datsun to marka powstała przed II Wojną Światową. Starszemu pokoleniu kojarzy się ze sportowymi samochodami, gdyż w Europie i Ameryce oraz na innych rynkach eksportowych właśnie pod taką nazwą występował Nissan.

W latach 80-tych jednak markę zlikwidowano i na jej miejsce oficjalnie wszedł Nissan. Jednak jak się miało okazać, to nie był ostatni występ tej nazwy w historii motoryzacji. W 2012 r. Datsun został przywrócony do życia. Nie miał jednak aspiracji sportowych. Ówczesny prezes Nissana Carlos Ghosna (o nim za chwilę) miał w planach by ta niegdyś dosyć popularna marka produkowała tanie, proste samochody i była dostępna na rynkach krajów rozwijających się.

Nic więc dziwnego, że można było znaleźć Datsuna w takich krajach jak np. Rosja, Indonezja, RPA czy Indie. Samochody były produkowane w zakładach aliansu Renault-Nissan w Indiach, Indonezji i Rosji. Pierwszy model zmartwychwstałego Datsuna zaprezentowano w 2014 r. i nazywał się Go. Przeznaczony był na rynek indyjski. Rok później marka zadebiutowała w Kazachstanie, Białorusi i Libanie.

Później w ofercie producenta znalazły się takie modele jak Redi-Go (crossover), Go+ (kombi) i On-Do (sedan). Ten ostatni powstał na bazie Łady Granta. Był jeszcze Mi-Do na bazie Łady Kalina.

Sprzedaż tych samochodów nigdy nie była zachwycająca. Problemem okazał się również wcześniej wspomniany Ghosna, który został aresztowany za defraudowanie pieniędzy. Obecnie uciekł z Japonii i przebywa w Libanie.

Nissan ostatecznie zdecydował, że wycofuje się produkcji Datsunów. W marcu wyprodukowane zostały ostatnie egzemplarze modelu Redi-Go w Indiach i tak kończy się 8-letnia wegetacja marki.

Co dalej? Nikt tego nie wie. Może jeszcze kiedyś ktoś zdecyduje się na kolejne wskrzeszenie, a może kiedyś Datsun zmieni się w model Nissana o tej nazwie, jak miało to miejsce z Hummerem w ofercie GMC. Obojętnie jak będzie, to w Polsce raczej nie zauważymy braku Datsuna.