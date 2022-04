Czy na autostradzie można wyprzedzać z prawej strony?

Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowców obowiązek poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Mówi o tym art. 16 ust 4. Oznacza to, że jeśli do dyspozycji kierowcy dostępnych jest kilka pasów, to powinien on poruszać się prawym, jeżeli jest taka możliwość. Zdarza się jednak, że kierowcy zapominają o tym obowiązku i zajmują inne pasy niż prawy, nawet jeśli ten jest wolny. W wielu sytuacji możemy ich wyprzedzić z prawej strony, ale nie nie we wszystkich.

Kiedy można wyprzedzać z prawej strony?

Czasami można spotkać się z opinią kierowców, że na autostradach i drogach ekspresowych można wyprzedzać tylko wtedy, gdy wyznaczone są trzy pasy w jednym kierunku. Jest to nieprawda, choć to przekonanie wynika z zapisu w prawie o ruchu drogowym, który mówi:

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Rzecz w tym, że przepis ten dotyczy jezdni dwukierunkowej - czyli takiej, na której ruch odbywa się w różnych kierunkach. Musi mieć co najmniej dwa pasy ruchu (oznaczone lub nieoznaczone), ale może mieć więcej. Taką jezdnię przedstawiono na poniższej grafice.

Jezdnia dwukierunkowa fot. FW

Prawo o ruchu drogowym dopuszcza wyprzedzanie z prawej strony w jeszcze jednej sytuacji - na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu. Autostrady zdefiniowane są jako drogi dwujezdniowe, a każda jezdnia jest jednokierunkowa. Podobnie sprawa wygląda na większości dróg ekspresowych, gdzie kierunki ruchu są rozdzielone. Z tego powodu dopuszczone jest na nich wyprzedzanie z prawej strony, nawet jeżeli wyznaczone są tylko dwa pasy w jednym kierunku.

Podsumowując, wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu:

na jezdni jednokierunkowej

na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Za wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony przysługuje mandat w wysokości 1000 zł oraz 3 punkty karne.