Ceny ropy blisko poziomu sprzed marca, a na stacjach paliw wciąż płacimy krocie

23 lutego 2022 r. cena ropy Brent wynosiła na rynkach ok. 96 dolarów za baryłkę, a amerykańskiej ropy WTI ok. 92 dolarów za baryłkę. Nieco ponad 2 tygodnie później ceny doszły do 130 dolarów. Od tamtej pory wahają się, choć są na ogół nieco niższe. Obecnie (26.04.2022) baryłka ropy Brent kosztuje 102 dolary, a WTI nieco poniżej 98 dolarów. W Polsce znaczna część ropy importowana jest z Rosji, a jej cena wynosi obecnie ok. 71 dolarów. To o ok. 23 proc. mniej niż przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Dlaczego paliwo nie tanieje?

Niestety od niemal miesiąca obserwujemy także osłabianie się złotówki względem dolara. Na koniec marca za jednego dolara trzeba było zapłacić 4,15 zł, a obecnie 4,34 zł. To o 0.34 zł więcej niż 23 lutego 2022 r.

Polska od 2016 roku stara się zmniejszać import surowca z Rosji, ale teraz ten proces powinien przyspieszyć. W 2013 roku z Rosji pochodziło ok. 98 proc. ropy przetwarzanej w rafinerii w Płocku. Dziś, według różnych szacunków, jest to ok. 50-60 proc. całości importu. Zwłaszcza teraz, nasz kraj stara się sprowadzać ropę także z innych krajów, m.in. Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu czy Nigerii. To sprawia, że poza wysoką ceną ropy, musimy doliczyć jeszcze cenę frachtu, czyli transportu morskiego surowca do Polski. Ta, w ostatnich latach osiągnęła rekordowe stawki. Od 2020 roku na niektórych trasach wzrosły one nawet 8-krotnie.

Skąd Polska sprowadza paliwo? Jeszcze niedawno 90 proc. pochodziło z Rosji

Hurtowe ceny paliw

Na ceny paliw wpływa każde koszt transportu surowca do rafinerii, jego rafinacja oraz marża rafinerii. To proces, w którym z ropy powstają produkty takie jak benzyna, olej napędowy, olej opałowy, a także smary, woski czy oleje drogowe i asfalt. Hurtowe ceny paliw od tygodnia utrzymują się na podobnym poziomie. W polskich rafineriach średnia cena benzyny 95 wynosi 5,86 zł za litr, a oleju napędowego 6,59 zł. Ceny te nie zawierają podatku VAT. Po jego doliczeniu litr benzyny będzie kosztował 6,32 zł, a oleju napędowego 7,12 zł.

Według prognoz portalu e-petrol, detaliczne ceny paliw w tym tygodniu będą wynosiły: 6,42-6,58 zł za benzynę 95 oraz 7,15-7,31 zł za olej napędowy.