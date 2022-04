Coraz mniej Vanów na rynku. Przyszła kolej na Citroena

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Patrząc na obecną ofertę producentów trudno nie zauważyć, że głównie produkowane są SUV-y. Właśnie ten typ samochodów skutecznie wycina inne nadwozia z oferty producentów.

Powoli żegnamy się z tradycyjnymi sedanami, kombi również ma problemy, ale największym przegranym są Vany (MPV). To co dawniej służyło za pojazdy rodzinne, wykorzystywane w długie trasy i do jazdy po mieście powoli zaczyna być pieśnią przeszłości.

Właśnie nastał kolejny krok do usunięcia z przestrzeni drogowej vanów. Citroen zdecydował, że z nastaniem lipca kończy produkcję modelu Grand C4 SpaceTourer. Niegdyś jeden z liderów segmentu, dzisiaj stał się reliktem przeszłości.

Próżno teraz szukać klasycznych vanów. Nawet u konkurencji Renault Espace przeszedł daleko idące zmiany, które powoli odcinają go od swoich poprzedników. C4 Picasso w 2011 r. sprzedano w ilości 104 tys., rok temu było to już zaledwie 17 tys. szt.

Czasy się zmieniają, preferencje klientów również. SUV-y na razie królują, ale okaże się jak długo to panowanie będzie trwać. Rynek nie lubi stagnacji i kiedyś na nie też przyjdzie czas.