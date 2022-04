Porsche wypuściło oficjalny zwiastun ich 911 Sport Classic. Zdjęcia również wyciekły

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

50. rocznica Porsche 911 Carrera RS 2.7 jest tuż za rogiem. Z tej okazji Porsche przygotowuje kolejny model 911 Sport Classic.

Pierwsze wzmianki o tym samochodzie pojawiły się na profilu producenta na Instagramie w filmie z podpisem „Odcienie przeszłości" („Shades of the past."). Widać tam jasnoniebieski/szary kolor, zwany Sport Classic Grey i można go zobaczyć na 911 Sport Classic z 2009 roku, który pojawia się krótko w filmie. Ważniejsze są jednak momenty, gdy właśnie w tym kolorze widzimy nową 911-kę. Należą do nich szybkie spojrzenia na obszar reflektorów, zerknięcie na charakterystyczny kształt okna 911 i krótkie spojrzenie na maskę, która wydaje się mieć białe wyścigowe paski z niebieskimi akcentami.

Kolejna część filmu przedstawia malarza malującego te paski na masce, a w tle widać tylną pokrywę bagażnika 992 z wydatnym spojlerem typu „kaczy ogon", charakterystyczną cechą zarówno oryginalnej Carrery RS 2.7, jak i 2009 Sport Classic. Oprócz spojlera, nowe 911 Sport Classic ma posiadać poszerzone błotniki, dach bąbelkowy i koła w stylu Fuchs. Reszta jest zapożyczona z obecnego 911 Turbo S.

Oczekuje się, że moc będzie pochodzić z 3,0-litrowego sześciocylindrowego silnika z podwójnym turbodoładowaniem, który zapewnia 480 KM mocy i moment obrotowy 569 Nm. Samochód prawdopodobnie będzie również wyposażony w napęd na tylne koła, ręczną skrzynię biegów i zauważalną redukcję masy, aby położyć taki sam nacisk na zaangażowanie kierowcy, jak w ostatnim Sport Classic.

Nie ma oficjalnej daty ujawnienia tego samochodu, ale pierwsze przecieki pojawiły się już w internecie. Czy są prawdziwe? Zarówno miejsce publikacji, jak i wygląd zdjęć wskazują, że tak. Jednak należy podchodzić do nich z dystansem.

Z całą pewnością, jeśli model ma upamiętnić oryginalną Carrerę RS 2.7 z 1973 roku to premiera musi nastąpić niedługo. Dopiero po oficjalnej publikacji można mówić czy zdjęcia w galerii są prawdziwe. Na razie traktujmy je jako plotkę.