Zapomniany dokument. Zielona Karta jest niezbędna, jeśli jedziesz tam na majówkę

Zielona Karta przez długie lata kojarzyła się przede wszystkim z... programem wizowym i tzw. loterią organizowaną przez ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jeszcze w latach 90. nabrała jednak całkowicie nowego znaczenia. Zieloną kartą nazywane było potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia OC dla auta. I potwierdzenie to okazywało się niezbędne podczas wyjazdu samochodem zarejestrowanym w Polsce za granicę. Tak, aby w razie kolizji poszkodowany mógł otrzymać odszkodowanie.

Nazwa Zielona Karta wzięła się od koloru dokumentu. Zielona Karta przez lata była bowiem de facto... zielona. Teraz coraz częściej wydaje się ją również na białym papierze.

Zielona karta a Polska w UE. Obowiązek nadal aktualny?

Znaczenie Zielonej Karty zdecydowanie zmniejszyło się 1 maja 2004 roku, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej. Powód? Na mocy porozumień wspólnotowych, kraje należące do UE respektują potwierdzenia polis krajowych. To oznacza, że Polakowi wjeżdżającemu swoim autem za granicę wystarczy kwitek wystawiony przez krajowego ubezpieczyciela. Co więcej, identyczna zasada obowiązuje też na terenie takich krajów jak Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Gibraltar, Islandia, Monako, Wyspy Owcze, San Marino oraz Bośnia i Hercegowina.

W jakich krajach jest potrzebna Zielona Karta? Ile trwa wyrobienie Zielonej Karty?

Co w sytuacji, w której kierowca np. na majówkę chce pojechać do innego państwa? Jadąc przez lub do Albanii, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii Północnej czy Turcji, o Zielonej Karcie musi sobie przypomnieć. A zasady jej wydawania są proste. Kierowca udaje się do firmy, w której ma wykupione OC dla auta i składa wniosek. Czas oczekiwania na dokument może wynosić nawet kilka dni i procedura raczej jest bezpłatna. Ubezpieczyciel wystawia Zieloną Kartę (pod warunkiem, że mamy aktualne ubezpieczenie) minimum na 15 dni, ale nie dłużej niż na rok.

Zielona karta a wyjazd do Wielkiej Brytanii

Zielona Karta obowiązuje też na Ukrainie, w Rosji czy na Białorusi. Ciężko sobie jednak wyobrazić, aby prywatni kierowcy w najbliższym czasie obierali te akurat kierunki wyjazdu... Co z Wielką Brytanią? Tu sytuacja po wyjściu tego kraju z UE 1 stycznia 2021 roku jest niedoprecyzowana. Lepiej zatem wyrobić dokument przed wyjazdem – tak na wszelki wypadek, aby uniknąć wszelkich problemów z wjazdem na wyspy.

Na granicy bez Zielonej Karty. Co wtedy?

Oczywiście może się zdarzyć, że kierowca zapomni o Zielonej Karcie wyjeżdżając do kraju, w którym polska polisa OC nie będzie honorowana. I o swoim niedopatrzeniu dowie się dość szybko, bo już w czasie przekraczania granicy. Czy to oznacza, że auto nie zostanie przepuszczone? Nie do końca. Celnicy z pewnością przedstawią kierującemu alternatywę w postaci wykupienia ubezpieczenia granicznego. W takim przypadku spełni warunki formalne i będzie mógł kontynuować podróż.