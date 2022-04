Bramownice wcale nie służą do dyscyplinowania kierowców. Kraty mają słuszny cel

Więcej ciekawostek dotyczących polskich dróg znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy podróżujący S3 pomiędzy Szczecinem i Gorzowem oraz S8 pomiędzy węzłami Wieluń i Złoczew z całą pewnością zwrócili uwagę na wielkie bramownice w kształcie litery Y ustawione nad drogą. Wyglądają groźnie i u niektórych, zwłaszcza tych, którzy jadą zdecydowanie za szybko powodują odruch hamowania. To oczywiście pozytywny efekt, ale bramownice wcale nie mierzą prędkości ani wysokości pojazdów. Mają chronić zwierzęta.

Bramownice w kształcie litry Y. Po co stawia się je przy drogach?

Bramownice w kształcie litery Y są unikalne na skalę całej Europy. Przed nami testowali je wyłącznie Brytyjczycy i to też na drogach lokalnych, a nie wielopasmowych. To raz. Dwa, nie służą one do kontroli poczynań kierowców. Mają ratować zwierzęta. Bramownice powstały w wyłącznie jednym celu - chronią trasy przelotu na żerowiska oraz tras migracji z siedlisk letnich do miejsc hibernacji dla nietoperzy.

Skąd taki pomysł GDDKiA? Za ideą stoi tak naprawdę... wymóg. Wszystkie gatunki nietoperza są w Polsce pod ochroną. Jak informuje GDDKiA, z 25 gatunków aż dziewięć znajduje się na "Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".

Bramownice wymuszają wyższy lot nietoperzy. W ten sposób je chronią

W jaki sposób bramownice chronią nietoperze? Jako że niektóre trasy były budowane na ścieżkach szczególnie uczęszczanych przez te ssaki, konstrukcje mają za zadanie wymusić podwyższenie ich lotu. Dzięki temu mogą one bezpiecznie pokonać trasę lotu bez obawy, że w czasie przecinania drogi typu S natną się na szybko jadący samochód czy ciężarówkę.

Sama konstrukcja bramownic w kształcie litery Y jest tak naprawdę niezwykle prosta. Konstrukcja wykonana z rur jest uzupełniana siatką o oczkach nie większych niż pięć na pięć centymentrów. Aby nietoperze nie mogły wlecieć pod bramownicę, a tym samym na drogę, przy jej podporach również pojawia się siatka. Siatka bywa też rozciągana wzdłuż dróg na specjalnych podporach – na podobnej zasadzie jak ustawiane są ekrany dźwiękoszczelne.

Siatka dla nietoperzy wzdłuż dróg szybkiego ruchu w Polsce Gov.pl

Jak nietoperz "widzi" bramownicę nad drogą?

Skąd nietoperze mają wiedzieć gdzie ustawiona jest bramownica? To akurat dość proste. Być może nie mają najlepszego wzroku i poruszają się głównie w nocy, ale za to korzystają z echolokacji. Wysyłają ultradźwięki, które odbijając się od przeszkód są odbierane przez ucho ssaka. A taki sposób uzyskiwania oglądu sytuacji jest ważny, bo europejskie gatunki nietoperzy osiągają w czasie lotu prędkość dochodzącą nawet do 55 km/h.