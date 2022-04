101 km autostrady w realizacji. GDDKiA wydłuża A2 na wschód od Warszawy

Zobacz wideo 73-latek jechał pod prąd na autostradzie

Autostrada A2 docelowo ma połączyć wschodni i zachodni kraniec Polski. Obecnie zaczyna się przy granicy polsko-niemieckiej (w rejonie wsi Świecko) i ciągnie się aż do Warszawy (gdzie zmienia się w trasę S2), a dalej od stolicy do Kałuszyna. Planowane jest jednak jej wydłużenie do granicy z Białorusią (we wsi Kukuryki).

Łącznie - jak wylicza GDDKiA - na ten moment możemy korzystać już z 525 z niemal 660 km planowanych, które mają bezpośrednio połączyć polsko-niemiecką i polsko-białoruską granicę.

Kolejne 101 km autostrady A2 na wschód od Warszawy

Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się, na jakim etapie są pracę nad brakującymi odcinkami. I tak w przypadku odcinków Kałuszyn - Groszki oraz Gręzów - Siedlce Zachód GDDKiA otrzymała już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a w grudniu 2021 roku przekazała place budów wykonawcom.

Roboty na tych fragmentach już trwają - budowane są drogi serwisowe i odbywa się odhumusowywanie trasy głównej. Rozpoczęły się też prace przy budowie obiektów mostowych. Kierowcy powinni skorzystać z drogi jesienią 2023 roku. W przypadku odcinka Groszki - Gręzów GDDKiA wciąż czeka na wydanie zgody na realizację inwestycji. Termin zakończenia prac szacowany jest na lato 2024 roku. Łącznie odcinek Mińsk Mazowiecki - Siedlce ma ok. 37,5 km długości.

Przygotowywany do budowy jest również dłuższy odcinek Siedlce - Biała Podlaska (ok. 63,5 km). Dzieli się na cztery fragmenty A2, a umowę na ich budowę urząd podpisał w kwietniu 2021 roku. GDDKiA złożyła odpowiednie wnioski o wydanie ZRID, a prace powinny zakończyć się do końca 2024 roku.

Ostatnie 32 kilometry A2 na razie w projektowaniu

Dyrekcja dodała również, że ostatni, 32-kilometrowy odcinek z Białej Podlaski do granicy z Białorusią jest obecnie w projektowaniu. Umowa na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji została podpisana we wrześniu 2021 roku. W styczniu 2022 roku złożone zostały wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym krokiem będzie rozpisanie przetargu na realizację inwestycji.

