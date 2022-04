GR86 wyprzedane w Wielkiej Brytanii. Potrzeba było 90 minut

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Toyota ma ostatnio dobrą passe. Duże poruszenie z GR Corollą, najbardziej wartościowa marka motoryzacyjna na świecie itd. Ich GR86 też dobrze sobie radzi.

Zobacz wideo Nowa Toyota Supra - klasyczne auto sportowe? [RECENZJA]

GR86 zadebiutował w czerwcu zeszłego roku. Do Amerykanów trafił pod koniec zeszłego roku, ale po tej stronie Atlantyku idzie to trochę wolniej. Jednak nie jest, a można powiedzieć, że bardzo dobrze. W Polsce zamówienia na limitowaną ilość 50 sztuk tego pojazdu rozeszło się w 35 sekund. Teraz do rekordzistów dochodzi Wielka Brytania.

Na wyspach zamówienia otwarto 20 kwietnia i auta rozeszły się w przeciągu 90 minut. Skończyły się i zamknięto przyjmowanie zamówień.

Zamówienia przyjmowano online, tak aby każdy miał równe szanse. Wyczerpano dwuletni limit pojazdów i jak łatwo się domyślić, nie wszyscy dostaną swój egzemplarz.

Opinie Moto.pl: Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD-i. Strzał w dziesiątkę

Obowiązuje teraz lista oczekujących, ale Toyota nie ma w planach poszerzenia oferty czy zwiększenia produkcji. Nie podano też, ile GR86 trafi na brytyjski rynek.

Pod maską GR86 znajduje się wolnossący silnik typu bokser o pojemności 2,4 l, który wytwarza 234 KM mocy i 250 Nm momentu obrotowego. Auto z sześciobiegową skrzynią manualną rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy (6,9 s ze skrzynią automatyczną). Prędkość maksymalna wynosi 226 km/h (216 km/h ze skrzynią automatyczną).

Ci, którzy są zawiedzeni, że nie udało im się zamówić GR86 mogą jeszcze czekać na Suprę z manualną skrzynią biegów.