Kto ma pierwszeństwo po zmianie kierunku jazdy na skrzyżowaniu?

Niemalże na każdym skrzyżowaniu można wykonać jeden z czterech manewrów. Kierowca może jechać na wprost (ale wtedy nie zmienia kierunku jazdy), ewentualnie skręci w lewo lub prawo albo zawrócić. Załóżmy, że manewry te prawie udało mu się wykonać. Kto ma jednak pierwszeństwo w sytuacji, w której pojazd niemalże wjechał na drogę docelową? To w dużej mierze zależy od tego, jaki manewr wykonuje. Dlatego dokonaliśmy rozbicia na poszczególne przypadki.

Kto ma pierwszeństwo po wykonaniu lewoskrętu?

Załóżmy, że kierowca prawidłowo ustawił się do skrętu, załóżmy że miał wolny przejazd – bo nikt akurat nie jechał na wprost z przeciwnego kierunku jazdy. Gdy w takiej sytuacji dotrze do drogi, w którą chce skręcić, nadal pierwszeństwa musi ustąpić. I to w aż dwóch przypadkach!

W oparciu o zasadę prawej dłoni pierwszeństwo w kwestii wjechania na drogę poprzeczną będą miały pojazdy wykonujące prawoskręt. Kierowca auta skręcającego w lewo będzie miał ich po prawej stronie.

Zawsze pierwszeństwo mają też piesi wchodzący na pasy lub też na drodze bez pasów (bo pasy nie zawsze są konieczne na mocy art. 26 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Wyjątek dotyczy sytuacji, w której ruch na przejściu jest regulowany światłami, a nadawany sygnał jest czerwony.

Kto ma pierwszeństwo po wykonaniu prawoskrętu?

Skręt w prawo co do zasady jest manewrem dużo łatwiejszym od lewoskrętu. W jego przypadku kierujący nie musi się obawiać np. kolizji z pojazdami jadącymi z przeciwnego kierunku jazdy. Czy to jednak oznacza, że zawsze ma pierwszeństwo? No właśnie nie.

Kierowca wykonujący prawoskręt musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym na wprost drogą, w którą wjeżdża. Sytuacja taka dotyczy przypadku, w którym wyjeżdża z drogi podporządkowanej lub wjeżdża na skrzyżowanie na mocy zielonej strzałki.

Pierwszeństwo przed wykonującym prawoskręt mają też piesi idący przez pasy. O ile – jak w przypadku poprzednim – mają zielony sygnał.

Kiedy auto wykonujące prawoskręt ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami? Po pierwsze na skrzyżowaniu równorzędnym. Po drugie w przypadku pojawienia się strzałki kierunkowej w prawo – w takim przypadku na kursie kolizyjnym nie pojawią się nawet piesi. Po trzecie gdy wyjeżdża z drogi głównej. Po czwarte przed pojazdami wykonującymi lewoskręt.

Zmiana pasa na rondzie. Wydaje się proste, a wcale takie nie jest

Kto ma pierwszeństwo po zawróceniu?

Kierujący, który postanowi zawrócić na skrzyżowaniu ma chyba... najgorzej. Bo on musi ustąpić pierwszeństwa nie dwom, a aż trzem uczestnikom ruchu drogowego.

Zawracając należy ustąpić pierwszeństwo pojazdom, które jadą na wprost drogą, na którą się wjeżdża. Chyba że znaki drogowe lub sygnalizacja mówi inaczej.

Pierwszeństwo mają też pojazdy, które wjeżdżają w tą samą drogę, ale wykonują prawo skręt. Działa tu zasada prawej dłoni.

Kierujący musi ustąpić pierwszeństwa również pieszym wchodzącym na pasy – jeżeli nadawany jest dla nich sygnał zielony.

Nieustąpienie pierwszeństwa a mandat w roku 2022

Na mocy nowego taryfikatora mandatów, nieustąpienie pierwszeństwa podczas wykonywania manewru zmiany kierunku jazdy, może się okazać kosztowną fanaberią. W zależności od popełnionego wykroczenia, kierujący otrzyma jedną z grzech grzywien.