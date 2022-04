"Wirus" w polskiej armii. Jest odporny na wybuch granatu i miny

LPU Wirus 4 to „Lekki Pojazd Uderzeniowy" zaprezentowany w 2017 roku, który niedawno dołączył do floty Sił Zbrojnych RP. Wirus powstał we współpracy firmy Concept sp. z o.o. i Polskiego Holdingu Obronnego.

Pod groźnie wyglądającym nadwoziem skrywa się dobrze znane Mitsubishi L200, którego podwozie zostało mocno zmodyfikowane. Całość oparto na kadłubie rurowym wykonanym z wytrzymałej stali i łączników z laminatu kompozytowego. Płyta podłogowa Wirusa została dodatkowo wzmocniona. Dzięki temu jest odporny na wybuchy granatów oraz min przeciwpiechotnych.

Pojazd jest wyposażony w dwie elektryczne wyciągarki – z przodu i z tyłu. Jego zdolności terenowe wspomaga reduktor, blokada międzyosiowego mechanizmu różnicowego oraz możliwość dołączenia napędu na przednią oś.

Prędkość maksymalna na drodze gruntowej to 100 km/h, ale po utwardzonej nawierzchni pojedzie z prędkością 140 km/h. Wirus pomieści trzech pasażerów, a jego masa własna bez uzbrojenia wynosi 1700 kg. Ładowność wynosi 900 kg.

Pod maską pracuje silnik wysokoprężny o pojemności 2,4-litra opracowany przez Mitsubishi. Jednostka oferuje 181 KM maksymalnej mocy i 430 Nm momentu obrotowego. Silnik połączono z 6-biegową, manualną skrzynią biegów.

Polskie Siły Zbrojne będą wykorzystywać nowe pojazdy do zabezpieczania granicy z Białorusią. Łącznie trafi do służby 118 egzemplarzy Wirusa.