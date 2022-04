Ukryta czerwona linka w bagażniku może okazać się nieoceniona. Użyj, zanim wezwiesz pomoc

Więcej porad związanych z eksploatacją samochodów znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Czerwona linka brzmi tajemniczo? Być może i tak. Jest jednak pewna sytuacja, w której docenicie ją i to mocno. Bo kawałek sznurka z czerwoną zawleczką sprawi, że zaoszczędzicie na lawecie i holowaniu do warsztatu... sprawnego samochodu.

Świeci się rezerwa, a klapka się nie otwiera?

Scenariusz, o którym pisaliśmy w poprzednim akapicie, wygląda następująco:

Wyobraźcie sobie, że na "głębokiej" rezerwie wjeżdżacie na stację benzynową. Przy dystrybutorze nie ma kolejki, zatem ustawiacie auto. I gdy już jesteście o krok od tankowania, okazuje się że po naciśnięciu przycisku, klapka wlewu paliwa nie zwalnia się z blokady. W skrócie, nie możecie jej otworzyć i zatankować...

Elektryczne blokowanie klapki jest niezwykle wygodne. Nikt nie uzyska dostępu do waszego zbiornika paliwa zarówno przed, jak i po odryglowaniu zamków. Niestety to tylko niewielki silniczek. Pod wpływem np. pyłu z powietrza czy wody z czasem uszkodzi się i zablokuje. Całe szczęście producenci o tym pomyśleli. I czerwona linka służy właśnie do odblokowania klapki wlewu paliwa.

Linka odblokowująca wlew paliwa. Jak działa i gdzie się znajduje?

Gdzie można znaleźć czerwoną linkę i system awaryjnego otwierania klapki wlewu paliwa? Linka najczęściej znajduje się pod materiałowym obiciem jednej ze ścian w bagażniku. Na ogół wystarczy odblokować zaślepkę i pociągnąć czerwoną zawleczkę. W efekcie klapka wlewu paliwa powinna zostać mechanicznie odblokowana.

Ile kosztuje wymiana siłownika klapki wlewu paliwa?

Możliwość awaryjnego odblokowania wlewu uratuje życie kierowcy. W przeciwnym razie miałby do wyboru dwie możliwości. Albo siłowo wyłamać plastikową klapkę, albo zamówić lawetę i holować samochód bez paliwa do najbliższego warsztatu. I choć czerwona linka oszczędza wielu kosztów, jej użycie powinno stanowić dla kierowcy ważny sygnał. Powinien namierzyć źródło usterki decydującej o blokadzie klapki i je usunąć. Ile kosztuje nowy siłownik klapki wlewu paliwa? To zależy od marki i modelu auta. Czasami stanowi wydatek na poziomie 20 czy 30 zł, a czasami cena nowej i oryginalnej części przekracza 100 zł.

Do sumy doliczyć należy koszt pracy mechanika. Kwota w tym przypadku nie powinna jednak przekroczyć maksymalnie 100 zł. Suma zależy od tego, jak dobry jest dostęp do siłownika, a więc jak szybko przebiegnie wymiana.