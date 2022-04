Jedna z droższych tablic rejestracyjnych na świecie. Zapewni miliony posiłków

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Niezwykle droga tablica rejestracyjna została sprzedana na aukcji charytatywnej „Najbardziej szlachetne liczby", aby wesprzeć kampanię Miliard, która to zapewnia żywność dla potrzebujących.

Podczas aukcji sprzedano wiele drogich tablic rejestracyjnych i numerów telefonów. Jednak najdroższa znalazła nowego nabywcę za 9,5 mln dolarów. Jest to „A88".

Kolejne aukcje charytatywne są już w planach i najbliższa odbędzie się w tym tygodniu. Wylicytować będzie można następujące tablice rejestracyjne: 2, 11, 20, 99 i 999.

One Billion Means to największa kampania darowizn żywnościowych w regionie, która zobowiązała się dostarczyć miliard posiłków potrzebującym w 50 krajach. Akcję organizuje Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, a pierwsza aukcja charytatywna obejmująca sprzedaż „A88" wygenerowała wystarczająco dużo pieniędzy, by zapewnić 76 milionów posiłków.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest wiele drogich tablic. Pocieszające jest to, że tym razem suma zostanie przekazana na szczytny cel.