Wielka gratka dla fanów Top Gear. W muzeum wystawiono kultowe wozy

Program motoryzacyjny Top Gear miał na przestrzeni lat swoje wzloty i upadki. Wielu śmiałków próbowało kopiować pomysły szalonych prezenterów - z mniej lub bardziej marnym skutkiem. Jednak nie ulega wątpliwości, że program jest globalnym fenomenem, szczególnie dla entuzjastów samochodów.

REKLAMA

Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

W każdym programie są testowane nowe samochody, ale podczas motoryzacyjnego show nie brakuje kultowych lub niestandardowych pojazdów czy konstrukcji. Niektóre z nich są wielką gratką dla fanów serii i właśnie trafiły na wystawę World of Top Gear w Beaulieu Motor Museum.

Chcieli być jak prowadzący "Top Gear". Teraz mają wyroki zamiast aut

Na kanale Lift Hills and Thrills dostępnym na Youtube możemy zobaczyć całą wystawę, która pokazuje samochody uczestniczące w najbardziej szalonych wyzwaniach w historii programu. Nie jest to zupełnie nowa kolekcja, ponieważ muzeum już wcześniej prezentowało samochody z Top Gear, ale teraz dołączyły do nich auta z najnowszych odcinków serii.

Zobacz wideo

Ekspozycja muzealna zawiera m.in. niezniszczalnego pickupa – Toyotę Hilux, a także MINI, które oddało skok na nartach. Oprócz tego pojawił się Mr. Nippy, który wystąpił w 29. sezonie programu, a także łazik skaczący na bungee, który miał swoją premierę sezon wcześniej.

Zaktualizowana wystawa przedstawia teraz cały cykl Top Gear, aż do współczesnych odcinków z udziałem Chrisa Harrisa, Paddy`ego McGuinessa i Freddiego Flintoffa. Jednak najwięcej fanów serii Top Gear docenia czasy Jeremy`ego Clarksona, Jamesa Maya i Richarda Hammonda. Trzej panowie prowadzą od kilku lat swoją nową serię – The Grand Tour.

W muzeum odtworzono również studio programu, a także słynny tor testowy, na którym odwiedzający mogą sprawdzić swoje umiejętności. Nie musza jednak ubierać kasku, ponieważ rywalizacja odbywa się na małych, zdalnie sterowanych samochodach, które brały udział w Top Gear.

Jeśli nie macie czasu, żeby wybrać się w najbliższym czasie do południowej Anglii, warto spojrzeć na wirtualny spacer po tym wyjątkowym muzeum.