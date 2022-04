Bawarczycy zaszaleli. Wiadomo jak będzie wyglądać seria 7 w wersji M

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Mercedesowi pojawił się nowy/stary konkurent. Po wielu miesiącach spekulacji BMW zaprezentowało nową serię 7.

Zobacz wideo Luksusowe BMW X6 odzyskane po kilku godzinach od kradzieży

To co najważniejsze w przypadku nowej serii 7, to fakt, że BMW zaprezentowało od razu elektryczną odmianę i hybrydową plug-in. Co warte odnotowania, obydwie wersje będą mogły się poszczycić emblematem M.

Oczywiście auta te będą mogły mieć nałożony na siebie pakiet M Sport, ale od 2023 r. zawitają do gamy oryginalne dwa auta z oznaczeniem M. Pierwszym z nich jest M760e xDrive, hybryda typu plug-in, która będzie wprowadzona na rynek wiosną 2023 roku. Łączy 3-litrowy sześciocylindrowy silnik o mocy 380 KM i 520 Nm z silnikiem elektrycznym o mocy 200 KM. całkowita moc to 571 KM i 800 Nm.

Auto w tej wersji rozpędza się od 0 do 100 km/h w około 4,3 s. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

750e xDrive bez M ma również 3-litrowy turbodoładowany sześciocylindrowy silnik i ten sam silnik elektryczny o mocy 200 KM, ale silnik benzynowy został przytłumiony do 310 KM i 450 Nm, co oznacza całkowitą moc 490 KM w trybie chwilowego doładowania i moment obrotowy 700 Nm. Ma nieznacznie większy zasięg w trybie elektrycznym 80-89 km niż jego siostrzana marka M, ale potrzebuje 4,9 sekundy, aby osiągnąć 100 km/h.

Nowe BMW serii 7 to prywatne kino na kółkach - oficjalna premiera

Jak wcześniej zostało wspomniane, BMW wprowadza również odmianę elektryczną swojej topowej limuzyny – i7 M70 xDrive. Ten elektryk również pojawi się dopiero w 2023 r. W tym tygodniu jednak zapowiedziano odmianę i7 xDrive60, która dzieli 544 KM mocy na obie osie, ale M70 przesuwa to do 600 KM i obiecuje 1000 Nm momentu obrotowego. Według BMW, jest to najszybszy samochód drogowy, jaki kiedykolwiek wyprodukowała firma i może osiągnąć 100 km/h w 4 sekundy.

Inne rynki niż europejskie otrzymają takie odmiany limuzyny jak 740i z łagodną hybrydą czy 735i. W Europie BMW jednak chce się skupić głównie na wtyczkach i wersjach z olejem napędowym. Będzie zatem 740d xDrive, który będzie łączył 3,0-litrowy sześciocylindrowy rzędowy silnik z 48-woltowym wspomaganiem łagodnej hybrydy, co daje łączną moc 286 KM i 650 Nm. 100 km/h ma osiągać w około 6,3 s.

Pojawi się również Alpina, zarówno z silnikiem tradycyjnym, jak i elektrycznym. Biorąc pod uwagę jak szybko zaprezentowano Alpinę w przypadku odświeżonego X7, to w przypadku serii 7 również powinniśmy otrzymać wiadomości niedługo.