Tańczyła na środku ruchliwej ulicy w Łodzi. Mogło dojść do tragedii

Kanał „Stop Cham" opublikował nagranie z jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Łodzi. Z opisu filmu wynika, że do zdarzenia doszło 19 kwietnia 2022 r. na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i ul. Zielonej. To właśnie tam krzyżuje się droga krajowa nr 91 z drogą wojewódzką nr 710.

W pewnym momencie w kadrze pojawia się młoda kobieta, która najpierw wchodzi na przejście dla pieszych tanecznym krokiem. Jednak po kilku chwilach odwraca się i kieruje na sam środek ruchliwego skrzyżowania, nie zważając na to, że po drodze pędzą samochody.

Niektórzy kierowcy zaczynają ostrzegawczo trąbić na pieszą, ale to nie wpływa na jej zachowanie. Nie wiadomo, co było powodem takiego zachowania kobiety, ale spoglądając na intensywność ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu – niewiele brakowało, aby doszło do tragedii.