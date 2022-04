Nowe BMW serii 7 to prywatne kino na kółkach - oficjalna premiera

BMW pokazało właśnie nową wersję serii 7. Stylistyka jest niemal bliźniacza, jak w zaprezentowanej niedawno nowej odsłonie iX7. W najbliższym czasie na rynku europejskim ma pojawić się jedynie elektryczna wersja i7. Na limuzynę z silnikami spalinowymi musimy poczekać co najmniej rok.

BMW Serii 7 (2022) - stylistyka

Zaczynając od przodu, w oczy rzuca się dość sporych rozmiarów atrapa chłodnicy oraz podzielone światła. Oba te elementy stylistyczne mogliśmy już zobaczyć przy premierze modelu X7. Trzeba jednak przyznać, że przeniesienie ich na nadwozie limuzyny potrafi zmienić nieco ich odbiór. Sylwetka auta jest dość klasyczna i elegancka. Dominują raczej proste kształty i linie, a zaokrąglony jest jedynie przedni pas. Zaskakiwać natomiast może fakt, że tylne światła nie zostały połączone pasem świetlnym.

BMW 760i xDrive fot. BMW

BMW Serii 7 fot. BMW

Nowe BMW 7 dostępne będzie jedynie w wariancie z długim rozstawem osi, który będzie wynosił 3 215 milimetrów. Pojazd urósł względem poprzedniej wersji i będzie dłuższy o 13 cm oraz szerszy o 4,8 cm. Wysokość zwiększy się o 5,1 cm.

BMW Serii 7 (2022) - napęd

Początkowo na rynku europejskim dostępna będzie jedynie wersja BMW i7 xDrive60 wyposażona w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 544 KM. Napęd przekazywany będzie na 4 koła z możliwością selektywnego przekazywania momentu obrotowego na poszczególne osie. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 4,7 sekundy, a prędkość będzie ograniczona do 240 km/h. Wiosną 2023 roku do gamy ma dołączyć 6-cylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym, a później także wersje benzynowe w układzie hybrydowym typu plug-in.

BMW i7 - zasięg i ładowanie

Akumulatory o łącznej pojemności użytkowej 101,7 kWh pozwolą na przejechanie od 590 do 625 km. Maksymalna moc ładowania wyniesie 195 kW i pozwoli na podwyższenie zasięgu o 170 km w ciągu 10 minut.

BMW serii 7 (2022) - wnętrze

Wnętrze nowego BMW serii 7 jest bardzo stonowane i raczej delikatnie daje do zrozumienia o swoim luksusie, który nie jest kwestią wątpliwą. Prostota kształtów łączy się z wyszukanymi materiałami takimi jak kaszmir opcjonalnie pokrywający fotele. We wnętrzu nie znajdziecie zbyt wielu przycisków ani pokręteł. Na pierwszy rzut oka nie widać nawet nawiewów wentylacyjnych, które zostały sprytnie ukryte w wąskich kanalikach. Na szczęście pozostawiono pokrętło do sterowania systemem iDrive.

W BMW znajdziemy także wyświetlacz kierowcy o przekątnej 12,3 cala oraz wyświetlacz multimediów o przekątnej 14,9 cala. Zmienił się także wygląd kierownicy oraz dźwigni biegów na konsoli środkowej. Innowacją jest także dodatkowy ekran w postaci cienkiego paska, który rozciągnięty jest na całą deskę rozdzielczą oraz część boczków drzwi. Te, dla większego komfortu, są podgrzewane. Tak samo jak konsola środkowa i podłokietniki.

Wnętrze BMW 760i xDrive fot. BMW

Jeśli myśleliście, że liczba ekranów w nowym BMW kończy się na trzech, to byliście w błędzie. W tytule użyłem określenia prywatne kino na kółkach i już tłumaczę dlaczego. Pasażerowie siedzący z tyłu mogą skorzystać z wysuwanego z podsufitki telewizora o przekątnej ponad 30 cali i rozdzielczości 8K. O wrażenia akustyczne zadba system nagłośnienia marki Bowers & Wilkins z opcjonalnymi wzmacniaczami w oparciach foteli. Całością możecie sterować przy pomocy dotykowego kontrolera umieszczonego w tylnych drzwiach, który wygląda jak smartfon zamontowany na stałe. Gdybyście jednak mieli taki kaprys, to możecie także sterować z poziomu dużego ekranu, gdyż ten jest dotykowy. Wygodę zapewni rozkładane siedzenie z funkcją leżenia i wysuwanym podnóżkiem.

Wnętrze BMW 760i xDrive fot. BMW

BMW i7 xDrive60 fot. BMW

Nowe BMW nie potrzebuje odźwiernego, gdyż drzwi potrafią się zamykać i otwierać automatycznie. Gdyby jednak podczas otwierania uderzyły w słupek lub inne auto, wyglądałoby to nieelegancko, dlatego BMW zastosowało czujnik, który ma temu zapobiec.

BMW serii 7 (2022) - układ jezdny

Nowy model oferuje nieco większą sztywność nadwozia względem poprzednika, a także większe koła i ich rozstaw. Standardem jest pneumatyczne zawieszenie, a opcją aktywny układ kierowniczy oraz układ Executive Drive Pro, który współpracując z silnikiem elektrycznym, rekompensuje przechyły boczne, spowodowane nierównościami w drodze oraz aktywnie dostosowuje wysokość zawieszenia.

Nowa seria 7 jest przygotowana do wdrożenia zautomatyzowanej jazdy na poziomie 3, który nie wymagałby ingerencji w prowadzenie ze strony kierowcy. W przyszłości ma pojawić się wersja i7 M70 xDrive o mocy 660 KM oraz wersje plug-in. Na rynki amerykański i japoński wypuszczone zostaną także wersje spalinowe z silnikami 6- i 8-cylindrowymi.