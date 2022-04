Lexus RZ 450e z wolantem zamiast kierownicy. To przełomowe auto dla japońskiej marki

Lexus RZ to mały crossover, zbudowany na platformie e-TNGA, tej samej, na której powstała Toyota BZ4X oraz bliźniacze Subaru Solterra. Z uwagi na to, że to platforma stworzona dla samochodów bezemisyjnych, pod maskę RZ nigdy nie trafi silnik spalinowy.

Brak silnika pod maską pozwolił na jej obniżenie oraz zredukowanie liczby wlotów powietrza. Profil nadwozia wznosi się ku tyłowi, dzięki czemu auto wygląda smuklej i dynamiczniej. Reflektory wpisano w przedni pas, a światła do jazdy dziennej przyjmują znany już kształt litery L. Z tyłu znajdziemy przedzielony spoiler, który optycznie wydłuża dach oraz listwę świetlną rozciągającą się na całą szerokość tylnego pasa.

Lexus RZ 450e będzie napędzany dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 313 KM i momencie obrotowym 435 Nm. Zastosowanie po jednym silniku na każdą oś przekłada się na napęd na wszystkie koła, który został nazwany Direct4 i ma inteligentnie dopasowywać rozłożenie między przednią i tylną osią, tak aby w każdej sytuacji uzyskiwać możliwie największą przyczepność i najmniejsze przechylenia pojazdu. Układ ma zbierać dane z czujników kąta skrętu kół, siły przeciążenia czy położenia pedału przyspieszenia.

Lexus RZ 450e - osiągi

Producent zapowiada, że dwa silniki elektryczne pozwolą na rozpędzenie auta do setki w 5,6 s, a prędkość maksymalna będzie ograniczona do 160 km/h. Zużycie energii (wg WLTP) ma wynieść 18 kWh/100 km, co przy zastosowaniu baterii o pojemności 71,4 kWh ma pozwolić na przejechanie około 400 km. Producent informuje, że po 10 latach, bateria powinna zachować 90 proc. swojej pojemności.

Lexus RZ 450e - wymiary

długość: 4,80 m

szerokość: 1,90 m

wysokość: 1,64 m

rozstaw osi: 2,85 m

Lexus RZ standardowo będzie wyposażony w tradycyjną kierownicę, jednak opcjonalna będzie kierownica w postaci wolantu. Cały system kryje się pod nazwą One Motion Grip i nie polega tylko na zastąpieniu koła kierownicy bardziej nowatorskim wolantem. Nie ma w nim mechanicznego połączenia kół z kierownicą, ani kolumny kierownicy. Do wysyłania sygnału do kół wykorzystywane jest wiązka elektryczna, dzięki czemu reakcja ma być natychmiastowa, a kontrola nad skrętem precyzyjna. Zastosowanie wolantu pozwala także na prowadzenie auta bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Aby znalazła się ona w maksymalnym wychyleniu, wystarczy obrócić ją jedynie o 150 stopni.

Wewnątrz znajdziemy wyświetlacz przed kierowcą, wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz 14-calowy ekran systemu multimediów znany już z Lexusa NX. Innowacyjny dach panoramiczny ma powłokę low-e (low-emissive), która odbija promieniowanie podczerwone i redukuje promieniowanie cieplne w słoneczne dni, jednocześnie pomagając utrzymać ciepło wewnątrz kabiny, gdy jest zimno. Dach ma również funkcję elektrycznego przyciemniania, dzięki której za jednym dotknięciem błyskawicznie zmienia się z przezroczystego na nieprzezroczysty, odcinając bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Jeśli chodzi o systemy multimedialne, to znajdziemy tutaj te same, które zadebiutowały w Lexusie NX. Składają się na nie nawigacja z dostępem do informacji online i funkcją rozpoznawania głosu, a także Apple CarPlay i Android Auto.

Lexus RZ 450e trafi do sprzedaży w Polsce jeszcze w tym roku. Salony zaczną przyjmować rezerwacji w czerwcu, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów jesienią. Do czerwca musimy także poczekać na poznanie cennika.