Yaris Cross z nowym tytułem. Został Światowym Samochodem Miejskim Roku 2022

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Yaris Cross został wybrany w kategorii World Urban Car 2022 z listy pięciu samochodów z całego świata, a następnie z krótkiej listy trzech finalistów, ogłoszonej 15 marca. Wybór dokonało 102 dziennikarzy z 33 krajów.

Zobacz wideo Nowa Toyota Yaris już na polskich drogach

Toyota Yaris Cross to miejski crossover zbudowany na wydłużonej platformie TNGA-B. To najmniejszy SUV Toyoty, który może być wyposażony w napęd na cztery koła AWD-i. Pod maską Yarisa Cross pracują benzynowe i hybrydowe napędy, które powstają w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Nadchodzi Supra z silnikiem od BMW M3. W końcu Toyota z "500+"

Konkurs World Car Awards powstał w 2003 roku, a jego pierwsza edycja odbyła się w styczniu 2004 roku. Samochody kwalifikujące się do kategorii World Urban Car w konkursie World Car of the Year muszą być produkowane przynajmniej w liczbie 5000 samochodów rocznie i muszą być dostępne przynajmniej na dwóch dużych rynkach (w Europie, Chinach, USA, Japonii, Indiach, Korei czy Ameryce Łacińskiej) i na dwóch kontynentach między 1 stycznia 2021 roku a 30 marca 2022 roku. Ich długość nie może przekroczyć 4,2 metra i muszą być dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.