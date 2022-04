Skradziony SUV wysyłał sygnał GPS. Policjanci musieli go tylko zatrzymać

Do odzyskania skradzionego Mitsubishi doszło na jednym z węzłów Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Przed akcją ukierunkowaną na zatrzymanie wskazanego pojazdu, zgłoszenie o kradzieży trafiło do policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Szczegółowe informacje przekazane funkcjonariuszom pozwoliły na szybką interwencję.

Jak dowiadujemy się z policyjnego komunikatu, hybrydowy SUV skradziony dzień wcześniej w Holandii wysyłał sygnał lokalizacyjny GPS. Policjanci dysponując wiedzą na temat położenia auta, natychmiast skierowali do akcji patrole wrocławskiej drogówki, których funkcjonariusze pełnili w tym czasie służbę w rejonie autostrady A4, którą przemieszczał się skradziony pojazd.

Dobrze skoordynowane działania pozwoliły zlokalizować i zatrzymać Mitsubishi. Podane numery rejestracyjne, kolor nadwozia oraz VIN pojazdu były zgodne z przyjętym zgłoszeniem. Pojazdem jechał 45-letni Polak. Mieszkaniec powiatu bytomskiego został zatrzymany w związku ze sprawą.

SUV został przetransportowany na parking policyjny. Po przeprowadzeniu czynności i zabezpieczeniu dowodów kradzieży prawowity właściciel będzie mógł odebrać pojazd.

Mitsubishi Outlander PHEV to często spotykana na belgijskich i holenderskich drogach hybryda typu plug-in. SUV ma napęd na cztery koła wykorzystujący dwa silniki elektryczne umieszczone przy osiach oraz motor benzynowy o pojemności 2.4 litra. Bateria jest ładowana przez jednostkę spalinową lub z zewnętrznej sieci energetycznej (ładowanie w ruchu, regeneracyjne, z domowego gniazdka, za pośrednictwem szybkiej publicznej ładowarki).

Łączna moc systemowa wynosząca 224 KM pozwala przyspieszyć autem od 0 do 100 km/h w czasie 10,5 s. Prędkość maksymalna jest elektronicznie zablokowana do 170 km/h. Outlander PHEV legitymuje się niską emisją CO2 na poziomie 46 g/km (pomiar w systemie WLTP) ponieważ w codziennym użytkowaniu pojazd ten potrafi lokalnie przemieszczać się przy zerowej emisji spalin. Na w pełni naładowanej baterii można bezemisyjnie pokonać dystans około 50 km.