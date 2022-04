Toyota wypuszcza niesamowite wideo. GR86, GT86 i AE86 razem driftują [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Driftowanie zawsze powoduje pełno emocji. Jednak należy pamiętać by robić to w kontrolowanych warunkach. A jakie auto do tego się nadaje? Toyota od dawna próbuje przekonać, że to oni wypuszczają auta specjalnie do tego stworzone.

Zobacz wideo Nowa Toyota Supra - klasyczne auto sportowe? [RECENZJA]

Według Toyoty najnowsza Toyota GR86, która ma napęd na tył i silnik na przedzie nadaje się idealnie do tego, aby w naturalny sposób driftować. Aby to udowodnić japoński producent wypuścił nagranie, gdzie sztukę driftu uskutecznia najnowszy model marki, ale także jego przodkowie – GT86 i AE86.

Wszyscy wiedzą, że te auta potrafią to robić, ale to co przykuwa wzrok to sposób nakręcenie tego wideo. Najtrudniejsze zadanie w procesie tworzenia nie mieli kierowcy czy reżyser tylko operator drona. Na nagraniu widać, jak kamera przelatuje przez auto podczas jazdy i nie jest to magia efektów specjalnych, tylko dron rzeczywiście przelatywał przez samochód. Oczywiście prób było kilka zanim udało się uzyskać pożądany efekt.

Klienci domagali się takiej wersji. Toyota GR Supra w końcu "kompletna"

Dla tych, którzy się zastanawiają co oznacza „The FR" na końcu nagrania to odpowiedź jest prosta: silnik z przodu (front-engine) i napęd na tył (rear-wheel-drive), czyli przepis od AE86.

Jednak głównym bohaterem jest operator drona, który zrobił kawał dobrej roboty.