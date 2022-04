Mustang Mach-E niedostępny w USA. Wyprzedano wszystkie sztuki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mustang Mach-E cieszy się dosyć dużą popularnością. Ten stan nie tylko zauważalny jest na starym kontynencie, ale również w nowym świecie.

W USA na stronie producenta pojawiła się adnotacja przy Mustangu Mach-E, że model jest niedostępny w obrocie detalicznym. Nie ma zatem szans na zakup jakiejkolwiek wersji wyposażenia tego modelu?

Jaki jest tego powód? Tak jak zostało to wspomniane wcześniej, model po prostu został wyprzedany. Ostatnie sztuki mogą być jeszcze u pojedynczych dilerów, ale jest to z każdym dniem coraz mniej prawdopodobne.

Dla tych, którzy chcą kupić elektrycznego Mustanga jest to słaba informacja. Muszą czekać aż ruszy produkcja rocznika modelowego 2023 albo właśnie polować na ostatnie sztuki zabunkrowane gdzieś u dilerów.

Trzeba mieć nadzieję, że tym, którym uda się upolować sztukę u dilera nie będą musieli zapłacić więcej niż przewiduje producent ze względu na zwiększoną marżę. Prezes Forda zapowiedział, że salony, które będą stosowały takie praktyki w przyszłości spotkają się z konsekwencjami.

Z drugiej strony, chociaż Ford podaje wysoki popyt jako powód, dla którego nie przyjmuje już zamówień na Mustanga Mach-E 2022 od klientów detalicznych, rzeczywistość jest prawdopodobnie bardziej skomplikowana. Trwający globalny niedobór półprzewodników prawdopodobnie odgrywa dużą rolę w decyzji Forda, na przykład produkcja Mustanga Mach-E została tymczasowo wstrzymana w lutym w zakładzie Cuautitlan w Meksyku z powodu problemów z łańcuchem dostaw.

Co ciekawe Ford zamierza potroić produkcję Mustanga Mach-E w wcześniej wspomnianym zakładzie. Jest to spowodowane tym, że zrezygnowano tam z produkcji elektrycznego Explorera i Lincolna Aviator. Pozwoli to zwolnić siły produkcyjne.

Jednak dopiero możemy się w przyszłości przekonać, jak to wpłynie, gdyż według specjalistów nadal branża będzie walczyć z brakami na rynku półprzewodników i rosnącymi cenami materiałów.