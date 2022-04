Niemiecki rząd wyciągnie wtyczkę z dopłatami. Klienci stracą nawet 4,5 tys. euro

Agencja Bloomberg poinformowała o najnowszych planach niemieckiego rządu, powołując się na informatorów z Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. Resort rozważa zmniejszenie, a nawet całkowite zakończenie dopłat do zakupu pojazdów z alternatywnym źródłem napędu. Pomysł wyszedł ze strony koalicji rządzącej, więc realizacja tych postulatów jest bardzo prawdopodobna.

Ministerstwo planuje jeszcze przed końcem tego roku zakończyć program dopłat dla samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in. Natomiast dopłata do samochodów elektrycznych zostanie najpierw obniżona o jedną trzecią, a w kolejnych latach aż do połowy pierwotnej wartości.

Klienci planujący zakup hybrydy ładowanej z gniazdka całkowicie stracą bonus w postaci 4,5 tys. euro, a chętni na samochód elektryczny otrzymają 4 tys. euro dopłaty zamiast dotychczasowych 6 tys. euro.

Plany niemieckiego rządu wypłynęły w niemieckich mediach w środę i natychmiast spotkały się z ostrą reakcją przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego VDA zakomunikowało, że plany rządu zagrożą rozwojowi elektromobilności, a także ignorują realia niemieckiego rynku. Przedstawiciele branży alarmują, że zapowiadane pomysły spowodują mocne spadki sprzedaży.

Program Mój Elektryk nie przekonuje nieprzekonanych

Oficjalne decyzje w powyższych kwestiach nie zostały jeszcze ogłoszone, ale to już kolejne takie doniesienia na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki rząd prędzej czy później zrezygnuje z dopłat.