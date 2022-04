Problem z wiązkami elektrycznymi. Skoda przenosi produkcję z Ukrainy do Czech

Czeska firma PEKM Kabeltechnik produkująca wiązki elektryczne m. in. dla Skody, przeniosła swoją produkcję z ukraińskiego Lwowa do czeskiej miejscowości Mlada Boleslav. Na tym ruchu mogą skorzystać polskie fabryki należące do Volkswagena.

