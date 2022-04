Nowe dowody rejestracyjne w maju. Wszyscy o nich mówią, ale... co to znaczy dla kierowcy?

Kolejne porady z zakresu formalności związanych z posiadaniem auta publikujemy w serwisie Gazeta.pl.

W maju roku 2022 w referatach komunikacji w całym kraju pojawią się nowe dowody rejestracyjne. I w związku z tym pojawiają się kolejne pytania kierowców. Co tak właściwie oznacza ta zmiana? Skąd pomysł na nowe dowody? I czy kierowcy będą w związku z tym musieli wymienić stare? To może po kolei...

Nowy dowód rejestracyjny. Czym się różni od starego?

Pojawienie się nowych dowodów rejestracyjnych jest tak właściwie wymogiem. Zmieniły się przepisy dotyczące minimalnych zabezpieczeń dokumentów wydawanych przez organy państwowe. Zmiana musiała zatem dotknąć także dowodów. Co ciekawe, nowy wzór tak naprawdę nie będzie mocno widoczny na pierwszy rzut oka. Zmienią się bowiem takie aspekty, jak:

mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści "Rzeczpospolita Polska",

nadruki widoczne w świetle ultrafioletowym,

zastosowanie włókien zabezpieczających widocznych w świetle dziennym,

dwutonowe znaki wodne,

papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,

tło giloszowe z drukiem irysowym,

element irydyscentny w formie napisu PC,

numeracja wykonywana w technice typografii.

Nowy wzór dowodu rejestracyjnego 2022 Fot. MI

Zmiana na nowe dowody rejestracyjne oznacza tak naprawdę jedno. Nowe dokumenty dużo trudniej będzie podrobić. Tylko tyle i aż tyle!

Nowe dowody rejestracyjne od maja, a może nawet... lipca!

W kwestii wymiany dowodów rejestracyjnych na nowe podaje się datę majową. Ta jednak nie będzie raczej wiążąca w całej Polsce. Powód? Najpierw wytwórnia papierów wartościowych wykorzysta stare druki i dopiero wtedy wprowadzi do użytku nowe. To w praktyce – i w głos rozporządzenia Ministra Infrastruktury – może potrwać nawet do 11 lipca 2022 roku.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Czy na pewno można je zostawić w domu?

Ile kosztuje nowy dowód rejestracyjny?

Czy nowy dowód rejestracyjny oznacza nową opłatę za wydanie dokumentu? Na razie nie ma takich informacji. A to oznacza, że opłaty wnoszone w urzędach nie zmienią się. Kierowca za wydanie dowodu rejestracyjnego nadal zapłaci dokładnie 54 zł. Dodatkowo naliczona zostanie kwota 0,50 zł w ramach tzw. opłaty ewidencyjnej.

Czy stary dowód rejestracyjny trzeba wymienić na nowy w maju 2022 roku?

Na koniec najważniejsza informacja dla kierowców. Pojawienie się nowych dowodów rejestracyjnych w maju roku 2022 wcale nie oznacza, że stare będzie można wyrzucić do kosza. Stary wzór nadal będzie obowiązujący. A jego wymiana okaże się konieczna przede wszystkim w czasie przerejestrowania pojazdu lub np. zgubienia starego dokumentu. W pozostałych przypadkach kierowcy nie muszą udawać się do wydziału komunikacji. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych w par. 2 i 3:

Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność (...) przez okres, na jaki zostały wydane.