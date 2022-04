Świąteczny apel do kierowców

Drodzy kierowcy!

W najbliższych dniach, wielu z Was wyjedzie w podróż do swoich bliskich, rodzin czy znajomych. W związku z tym, jako portal dla kierowców, apelujemy do Was o zachowanie rozsądku oraz ostrożności za kierownicą, a także bezpieczną i spokojną jazdę. Pamiętajcie, że podejmowane przez Was decyzję tworzą ogół bezpieczeństwa ruchu drogowego i mogą mieć wpływ na życie i zdrowie innych uczestników ruchu. Miejmy na uwadze, że nasz pośpiech nie jest ważniejszy niż czyjeś bezpieczeństwo, a drogi publiczne to przestrzeń, w której wszyscy kierujący powinni traktować się z wzajemnym szacunkiem. Wykorzystujmy infrastrukturę i możliwości naszych samochodów nie stwarzając przy tym zagrożenia. Przypominamy, że najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, a wyprzedzanie to jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów.

Wierzymy jednocześnie, że nasi czytelnicy są dobrymi i odpowiedzialnymi kierowcami.

Redakcja Moto.pl