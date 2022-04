Genesis pokazuje swoje nowe dzieło. To elektryczny coupe GT

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Genesis wie co większość lubi – sportowe samochody. Tak powstał ich kolejny koncepcyjny pojazd X Speedium Coupe.

Właściwie zaprezentowane auto to w pewnym sensie ewolucja zeszłorocznego auta koncepcyjnego X Coupe. Genesis X Speedium Coupe ma na celu zapowiedź języka stylistycznego, który będzie można znaleźć w przyszłych samochodach elektrycznych luksusowej koreańskiej marki.

Chociaż auto można powiedzieć, że jest dosyć dobrze znane to przyjmuje zamknięty grill Crest. To zresztą nie jedyna zmiana. Teraz poczwórne jednostki oświetleniowe są połączone ze światłami do jazdy dziennej, aby jeszcze bardziej uwydatnić kształt grilla. Trzeba się przyzwyczaić do nowego wyglądu. Jednak Genesis przekonuje, że jest to ucieleśnienie samochodów EV w ich wykonaniu. Marka planuje sześć modeli elektrycznych do 2030 r.

Reszta pojazdu przeszła ewolucję. Widać nowe koła, które są wspierane przez wentylowane tarcze i żółto-zielone zaciski. Jest też tylny spojler, nowa linia okien, dach z dwoma wybrzuszeniami, a także bardziej agresywny zderzak z dyfuzorem.

Genesis nie podało specyfikacji ich auta koncepcyjnego. Podało natomiast, że przyjmuje już zamówienia na model GV60.