Buspasy działają tylko w wybranych godzinach. Prawda, ale musi być dodatkowy znak

Kolejne porady z zakresu prawa o ruchu drogowym publikujemy w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Wielu kierowców sądzi, że buspasy obowiązują, jednak wyłącznie w godzinach szczytu. A to prawda, ale tylko częściowa. Bo rzeczywiście pas przeznaczony dla środków transportu miejskiego czy innych pojazdów i oznaczony skrótem DOP, może obowiązywać w określonych godzinach. Do tego konieczne jest jednak właściwe oznaczenie przez zarządcę drogi. Bez niego buspas obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tylko w samej Warszawie wydzielonych jest 68,5 km pasów dla komunikacji miejskiej. Najdłuższy odcinek liczy prawie 8 km! Więcej niż połowa warszawskich buspasów obowiązuje całodobowo.

Zobacz wideo Częstochowa. Pijany kierowca uszkodził 12 samochodów. Został zatrzymany przez policjanta po służbie

Jak oznaczony jest buspas? Kluczowe są cztery rzeczy

Jak są oznaczone buspasy w polskich miastach? Na ogół drogowcy stosują cztery typy oznaczeń. I tak:

Na danym pasie ruchu pojawia się napis BUS. Dopuszczone są też skróty DOP, MTON czy symbole pojazdów – dzieje się tak w przypadku buspasów, którymi mogą się poruszać nie tylko autobusy i auta elektryczne, ale także np. taksówki, motocykle, pojazdy służb ratunkowych czy auta przewożące osoby niepełnosprawne. Na znaku F-19 ustawionym przy drodze i wyznaczającym pasy ruchu dla określonych pojazdów powinno się oznaczenie BUS oraz ewentualnie DOP czy MTON. Buspas powinien być oddzielony od pozostałych pasów ruchu linią pojedynczą ciągłą P-2. Nie ma możliwości najechania na nią czy jej przekroczenia. W przypadku pasów DOP powinna pojawić się tabliczka dodatkowa wskazująca rodzaj pojazdów dopuszczonych do ruchu na buspasie poza autobusami i pojazdami zeroemisyjnymi.

Coraz więcej pasów DOP. Co to jest i kto może po nich jeździć bez mandatów?

Kiedy buspas obowiązuje w określonych godzinach?

No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce na oznaczenie godzin obowiązywania buspasów? Miejscem tym jest tabliczka dodatkowa ustawiona pod znakiem F-19 – identycznie jak w przypadku pasów DOP. To tam powinna być zapisana informacja, w jakich konkretnie godzinach i dniach tygodnia obowiązuje buspas. W sytuacji, w której zarządca drogi takiej informacji nie umieścił, pas ruchu dla autobusów jest wiążący przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Kierowcy powinni o tym pamiętać.

Mandat za jazdę buspasem to czasami nawet 600 zł!

Wjechanie na buspas całodobowy niedopuszczonym pojazdem lub pojawienie się na nim w godzinach obowiązywania jest wykroczeniem. A to jest obwarowane karą wynoszącą 100 zł i 1 punkt karny. Wysokość mandatu nie jest zaporowa – raczej symboliczna grzywna nie zmieniła się nawet po nowelizacji zestawienia grzywien drogowych wykonanej 1 stycznia 2022 roku.

Kara może się okazać wyższa przede wszystkim wtedy, gdy np. ustawiony przy drodze znak F-10 przewiduje inny kierunek jazdy buspasem niż w przypadku pozostałych pasów ruchu. Wtedy grzywna może wynieść 100 zł i 1 punkt karny plus 250 zł i 5 punktów karnych. Z jeszcze wyższą karą powinni się liczyć ci kierujący, którzy jadąc buspasem nie zastosują się do sygnalizacji świetlnej przewidzianej dla aut spoza pasa dla autobusów. W takim przypadku mandat sięgnie 500 zł i 5 punktów karnych, a do tego zostanie powiększony o 100-złotową grzywnę za wjechanie na buspas.