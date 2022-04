39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Na liście m.in autostrady A1, A2 i A4.

Na polskich drogach przybędzie odcinkowych pomiarów prędkości. W przetargu wyłoniono firmę, która dostarczy nowe urządzenia o nazwie Unicam VELOCITY 3. Umożliwiają one rejestrowanie naruszeń na kilku pasach ruchu i są dostosowane do pracy w trudnych warunkach pogodowych. Umowa zostanie podpisana w ciągu najbliższych dni. Od tej pory zwycięzca przetargu będzie miał 70 tygodni na dostawę i montaż urządzeń.

39 nowych miejsc odcinkowego pomiaru prędkości

To miejsca wytypowane na podstawie analizy poziomu bezpieczeństwa wszystkich dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje odcinki w 13 województwach i znalazły się na niej m.in. fragmenty autostrad A1, A2 oraz A4, oraz dróg ekspresowych S7, S11 i S14. To ok. 200 km nowych odcinków dróg, które zostaną objęte kontrolami. Warto wspomnieć, że obecna liczba wszystkich odcinków, wynosi 34. Oznacza to, że wkrótce takich miejsc będzie ponad 2 razy więcej.

Odcinkowy Pomiar Prędkości w tunelu pod Ursynowem sprawdza się. Kierowcy zdyscyplinowani

Nowe odcinkowe pomiary prędkości - lista lokalizacji

Mapa nowych odcinków z pomiarem prędkości fot. Canard

Mazowieckie - Kanie - Otrębusy, DW710

Mazowieckie - Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki

Mazowieckie - Mszczonów, obwodnica miasta

Mazowieckie - Białobrzegi, obwodnica miasta

Łódzkie - Pomorzany/Bociany

Łódzkie - S14 Dobroń - Pabianice Płn.

Łódzkie - Łódź: Chocianowicka- Łaskowice

Łódzkie - Bychlew 6 - Jadwinin 16a

Łódzkie - Mokra Prawa 2 - 189a

Podkarpackie - Nosówka: ul. Dębicka - 4 km

Podkarpackie- Dukla: Trakt Węgierski

Podkarpackie- Nowa Dęba: Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16

Podkarpackie - Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka

Podkarpackie- Nisko: ul. Sandomierska

Dolnośląskie - Bierzów-Przylesie

Zachodniopomorskie - Piecnik - Nieradz

Zachodniopomorskie - Łubianka - Brynka

Lubuskie - Świdnica: Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie

Lubuskie - Sudoł - Radomia

Lubuskie - Chełmsko - Przytocznia

Lubuskie - Motylewo - Łupowo

Małopolskie - Węzeł Balice - Węzeł Rudno

Małopolskie - Kęty: ul. Jana III Sobieskiego, 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz

Śląskie - Katowice: Braci Reńców 28

Śląskie - Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa)

Śląskie - Gliwice: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Śląskie - Zabrze: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Opolskie - Kietlice - Kilisino

Wielkopolskie - Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica

Wielkopolskie - A2 Konin: MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary

Lubelskie - Hrubieszów: wjazd do miejscowości, DW 884 4 km

Lubelskie - Gołąb

Kujawsko-Pomorskie - Rogoźno Zamek - Kłódka

Kujawsko-Pomorskie - Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

Kujawsko-Pomorskie - Rycerzewo: DW251 od 70 km

Pomorskie - A1 Peplin - Swarożyn

Pomorskie - Borowo: Gdańska 2 - Turystyczna 1

Dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

Dolnośląskie - Wrocław: Al. Jana III Sobieskiego