Na rondzie szukaj znaku A-7. Jak go nie ma, to prawie wszystko zmienia się diametralnie

Znak C-12 zna chyba każdy kierowca w Polsce. Ostrzega on o zbliżaniu się do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Rondo pełni wiele funkcji. Pozwala na sprawniejsze łączenie kilku dróg i redukuje zatory drogowe. A do tego choć trochę minimalizuje kolizyjność skrzyżowań – chociażby poprzez odejście od klasycznego lewoskrętu. Jednej rzeczy o rondzie część kierowców jednak nie wie. I tajemnica ta dotyczy znaku A-7.

Rondo to... skrzyżowanie równorzędne!

Skrzyżowanie pojawiające się za znakiem nakazu C-12 "Ruch okrężny" co do zasady jest skrzyżowaniem równorzędnym. To oznacza, że obowiązuje na nim zasada prawej dłoni. W skrócie pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na skrzyżowanie, bo kierowcy aut jadących po okręgu mają go po prawej stronie. Tyle generalne zasady. Bo drogowcy w Polsce nieco poingerowali w znaczenie ronda. A wszystko za sprawą uzupełnienia znaku C-12 tablicą A-7 "Ustąp pierwszeństwa".

Rondo ze znakiem A-7? To zmienia zasady gry

Pojawienie się znaku A-7 przed rondem sprawia, że zasada prawej dłoni przestaje obowiązywać. Pierwszeństwo zyskują auta jadące po okręgu, a te wjeżdżające dopiero na skrzyżowanie otrzymują rolę podporządkowaną. Czemu pisaliśmy o tym, że ingerencji dokonali szczególnie drogowcy w Polsce? Bo ustawianie znaku A-7 przed rondem jest typowo polską modą. Za granicą takie rozwiązanie nie jest standardem. I najlepiej udowadnia to chociażby paryskie rondo przy Łuku Triumfalnym.

Zasady jazdy po rondzie, czyli kierunki ruchu

Przypadek z zastosowaniem znaku A-7 przed wjazdem na rondo jest dopiero pierwszym, który określa zasady ruchu na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Kolejnym kluczem do sukcesu jest prawidłowe ustawienie się przed wjazdem na połączenie dróg w przypadku rond dwupasmowych. Prawy pas służy do skręcania w prawo i jazdy na wprost. Lewy z kolei został przeznaczony do jazdy na wprost, skręcania w lewo i zawracania. Choć te zasady mogą zostać zmienione za sprawą strzałek namalowanych na jezdni.

Sądy o lewym kierunku na rondzie mają jasne zdanie. Kierowcy się spierają

Kierunkowskaz na rondzie? Zobacz jak go używać

Kierunkowskaz na rondzie? Należy go użyć do zasygnalizowania zmiany kierunku jazdy. Zmiana kierunku jazdy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym występuje z kolei tylko w momencie opuszczania tego skrzyżowania. Prawy kierunkowskaz należy zatem włączyć na wysokości zjazdu poprzedzającego ten, którym kierowca chce rondo opuścić. Kierunkowskaz może się jednak przydać w jeszcze jednym przypadku. Mowa o zmienia pasa ruchu na rondzie – o ile drogowcy taką możliwość dopuścili.

Kierowca chce skręcić w lewo, więc zajmuje pas lewy. Droga zjazdowa jest jednak jednokierunkowa. Wtedy na wysokości zjazdu poprzedzającego ten, którym opuści rondo, musi zmienić pas na prawy.

Pierwszeństwo podczas jazdy po rondzie ma pas prawy

Pierwszeństwo na rondzie? To posiadają przede wszystkim pojazdy jadące prawym pasem. I powinni o tym pamiętać zarówno kierowcy zmieniający pas ruchu podczas jazdy po okręgu, jak i ci, którzy jadą pasem lewym i muszą przeciąć pas prawy podczas opuszczania skrzyżowania. Co więcej, ruch na większych rondach bywa regulowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej. To ona wtedy określa dopuszczone w danym momencie kierunki ruchu.