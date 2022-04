Lamborghini Huracan Tecnica. STO dla zwykłych kierowców

Lamborghini Huracan Tecnica - silnik i osiągi

Sercem Lamborghini Huracana Tecnica jest, wykorzystywany oczywiście także w innych wersjach, wolnossący dziesięciocylindrowy silnik 5.2 V10. Całą moc trafia na koła tylnej osi. Jednostka jest mocniejsza od Huracana EVO RWD i dostarcza aż 640 KM przy 8000 obr./min. Taką mocą może pochwalić się zaprojektowany przede wszystkim z myślą o torach Huracan STO. Maksymalny moment obrotowy to 565 Nm przy 6500 obr./min.

REKLAMA

Lamborghini Huracan Tecnica rozpędza się w 3,2 sekundy od 0 do 100 km/h. 200 km/na liczniku to kwestia zaledwie 9,1 sekundy, wskazówka zatrzyma się dopiero przy 325 km/h. Masa samochodu to 1379 kg, dzięki czemu jej stosunek do mocy w tym modelu wynosi 2,15 kg/KM.

Więcej premier nowych samochodów znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Lamborghini Countach

Tryby jazdy w Lamborghini Huracan Tecnica

Lamborghini chwali się też przekalibrowanym systemem LDVI i wyraźnie dostrojonymi względem poprzedniej wersji trybami jazdy, które podkreślają sportowy charakter pojazdu. Kierowca będzie mógł wybrać tryby: STRADA (komfortowa jazda każdego dnia), SPORT (zwiększona nadsterowność tylnego układu kierowniczego, dopracowany próg poślizgu, a także bardzo responsywny praca układu napędowego i siedmiobiegowej skrzyni biegów) oraz przeznaczony na tor CORSA.

Supersamochód ma też węglowo-ceramiczne hamulce ze specjalnym zarządzaniem chłodzeniem. Nowa konstrukcja umożliwiła także zmniejszenie oporu powietrza o 20% proc., poprawiając aerodynamikę pojazdu oraz stabilność podczas hamowania i dynamicznego wchodzenia w zakręty.

Widziałem Lamborghini Huracana STO. Możliwe, że wy też niedługo zobaczycie

Huracan Tecnica zapewnia najsilniejsze połączenie samochodu z asfaltem. Bez względu na to, który tryb jazdy zostanie wybrany oraz w jakim środowisku prowadzony jest samochód, kierowca może doświadczyć jego pełnego potencjału. Model uzupełnia linię Huracán, zajmując miejsce między wersją RWD, a skoncentrowanym na torze STO, bezbłędnie prezentując innowacyjną technologię, najwyższe osiągi i niepowtarzalny design

- mówi Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny Automobili Lamborghini. Jesteśmy bardzo ciekawi, na polskich drogach zobaczymy nowego Huracana.

Możemy być pewni jednego. Jeśli tak, to będzie z pewnością wyjątkowy egzemplarz wyjątkowego modelu. Klienci mogą spersonalizować swoje Huracany z pomocą dedykowanego programu Ad Personam, oferującego olbrzymie możliwości. W konfiguratorze dostępnych jest ponad 200 opcji kolorystycznych, w tym m.in. nowe wykończenie wnętrza z alcantary, dedykowane specjalnie dla nowego modelu.