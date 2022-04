Sprzedawał drzwi do Fiata 125p. Został ofiarą i stracił oszczędności

Policjanci każdego dnia w całym kraju przyjmują zawiadomienia od osób, które otrzymały podejrzane sms-y, wiadomości mailowe lub notki pozostawione w komunikatorach internetowych. Załączona treść dotyczy zwykle spraw związanych z różnymi płatnościami, a zawarte linki są przekierowaniami do fałszywych stron bankowych i płatności elektronicznych. Po otrzymaniu takich wiadomości pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić w link i przystępować do logowania. W ten sposób złodzieje uzyskują prywatne dane do konta i dokonują przelewów kradnąc pieniądze.

REKLAMA

W taką pułapkę wpadł pewien 21-latek z województwa lubelskiego. Mężczyzna na popularnym portalu aukcyjnym sprzedawał drzwi do Fiata 125p. Podszywający się pod kupującego oszust skontaktował się ze sprzedającym za pomocą komunikatora Whats App i wysłał link. Jak czytamy w policyjnym komunikacie prasowym opublikowanym ku przestrodze, młody człowiek nie zachował ostrożności i podążył za zawartą w wiadomości instrukcją.

Maluch odnaleziony po kilku miesiącach. Paserowi grozi 5 lat więzienia

Osoba zainteresowana kupnem części do kultowego samochodu produkowanego niegdyś przez FSO, zaproponowała odebranie drzwi przez kuriera. Pieniądze miały trafić na konto po odebraniu towaru. Metoda dokonania tej transakcji wydała się wygodna dla 21-latka, który posłusznie wykonał wszystkie otrzymywane polecenia w kolejnych wiadomościach na Whats App, nieświadomie udostępniając w podesłanym linku dane logowania do swojego konta bankowego. W ten sposób mieszkaniec gminy Serokomla w ciągu kilku minut stracił swoje oszczędności. Został okradziony na kwotę 18 500 złotych.

Policjanci przypominają o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania i przestrzegają przed klikaniem w linki internetowe niewiadomego pochodzenia, które są przesyłane w prywatnych wiadomościach. Ani w takich linkach, ani w wiadomościach, pod żadnym pozorem nie należy podawać danych osobowych, haseł ani numerów z karty płatniczej. Nieuwaga prowadzi do utraty oszczędności.

Zasady bezpieczeństwa w sieci:

Nie otwieramy wiadomości i załączników otrzymanych e-mailem od nieznanych nam nadawców,

Nie otwieramy żadnych linków załączonych do wiadomości pochodzących z nieznanego źródła,

Nie zapisujemy loginu, ani haseł dostępu w plikach tekstowych – takie pliki mogą zostać przechwycone przez programy i aplikacje szpiegujące,

Nigdy nie przesyłamy naszych haseł i loginów w wiadomościach tekstowych czy mailowych nawet do naszych bliskich,

Nie podajemy w wiadomościach czy w rozmowie przez telefon naszych haseł i loginów – pracownicy banku o to nie proszą, z takimi żądaniami piszą i dzwonią zawsze oszuści podszywający się pod pracowników banku,

Warto mieć w urządzeniach programy antywirusowe i chroniące przed hakerskim oprogramowaniem.