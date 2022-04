Niepozorny kamper. Z zewnątrz biały, w środku kolorowy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mówi się: nie oceniał książki po okładce. Tak można powiedzieć o najnowszym dziele niemieckiej firmy tunningowej Irmscher, która modyfikuje pojazdy kilku marek, ale jego główną specjalnością są modele Opla. Wzięli właśnie na warsztat model Vivaro i przerobili go na kampera – Cross iS2.

Irmscher wziął furgonetkę i przerobił kabinę, aby przekształcić ją w kompaktowego kampera. Wprowadzono również kilka drobnych poprawek na zewnątrz. Pierwsze co się rzuci w oczy to usunięte logo Opla. Pod przednim zderzakiem znajduje się mały splitter, a z tyłu na dachu znajduje się subtelny spojler. Pojazd jeździ na czarnych felgach i są one dostępne w rozmiarach 18- lub 19-calowych.

Wnętrze przeszło bardziej drastyczne zmiany. Po przesunięciu bocznych drzwi ukazuje się nam aneks kuchenny w kształcie litery L ze zlewem, lodówką i bambusowymi blatami. Aby nadać kabinie odrobinę koloru, wiele powierzchni ma odcień błękitu. Kupujący mają do wyboru kolory i wykończenia.

Gdy potrzeba wypocząć, to na tyle znajduje się łóżko. Jeśli potrzeba więcej miejsca, to na siedzeniach w części kuchennej można położyć dodatkowy blat, dzięki któremu uzyskuje się więcej przestrzeni na odpoczynek.

Irmscher nie podał jeszcze cen ani dostępności Cross iS2. Firma nie podała również rozmiaru zbiornika na wodę ani dostępnych układów napędowych.