Wyprzedził na przejściu dla pieszych. Nie wiedział, że jadą za nim policjanci

Zachowanie szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych obowiązuje wszystkich kierowców. Nieuwaga może kosztować kogoś utratę zdrowia lub życia. W sytuacji bezpośredniego kontaktu pojazdu z pieszym, konsekwencje takiego zdarzenia bywają niejednokrotnie tragiczne w skutkach.

Pewien kierowca zamiast poczekać na dogodny moment do wyprzedzenia ciężarówki, postanowił zrobić to w niedozwolonym miejscu i to na dodatek na oznakowanym przejściu dla pieszych. Sytuacja ta miała miejsce 8 kwietnia na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Wyszyna Fałkowska. Zdarzenie zarejestrowali policjanci koneckiej drogówki. Mundurowi poruszając się nieoznakowanym radiowozem nadzorowali rejon przejść dla pieszych w ramach akcji "Bezpieczne przejście".

Policjanci jadąc za osobowym Audi chwilę później nagrali kolejne wykroczenie. Kierujący pojazdem 37-latek przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 29 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli i poinformowali pirata drogowego o wykroczeniach, jakich się dopuścił.

Spotkanie ze stróżami prawa miało swoje konsekwencje. W sumie mężczyzna został ukarany dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 1900 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 14 punktów karnych.