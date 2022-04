Zaparkowałeś pod drzewem i nie możesz pozbyć się brudu. Są sposoby

Więcej porad związanych z myciem samochodu i jego eksploatacją znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Wiosna to jeden z piękniejszych momentów w roku. Trawa staje się ponownie zielona, kwiaty kwitną, na drzewach pojawiają się liście i wreszcie staje się słonecznie. Odradzającą się naturę aż czuć w powietrzu! Tylko że to czasami wcale nie przynosi kierowcy dobrej informacji. Szczególnie kierowcy, który parkuje swój samochód pod drzewem.

Wiosna to pyłki. Wiosna to też... klejący płyn lejący się z drzew

Wiosna to też moment, w którym z drzew zaczyna się sączyć klejąca substancja. Substancja, która już po godzinnym postoju potrafi oblepić całe nadwozie, do której przywiera pył i brud oraz która pod wpływem słońca dodatkowo gęstnieje i staje się jeszcze bardziej uporczywą plamą na lakierze. Wielu kierowców na taką sytuację może machnąć ręką. Brudny samochód im po prostu nie przeszkadza. To jednak błąd i to poważny. Długotrwałe utrzymywanie się brudu na nadwoziu może spowodować bowiem powstanie punktowych odbarwień koloru.

Rada nr 1? Oczywiście najlepiej nie parkować pojazdu pod drzewem. Tylko że na polskich osiedlach po-PRL-owych to akurat nie zawsze jest możliwe. Czasami albo parkuje się pod drzewem, albo wcale...

Jak usunąć żywicę z lakieru? Oto kilka rad.

Wniosek? Ten może być jeden. Samochód oblepiony "sokiem" z drzew trzeba po prostu umyć. Tylko że tu pojawia się kolejny problem. Klejąca substancja często skutecznie opiera się wodzie. Auto trzeba zatem umyć w taki sposób, aby trwale nie porysować lakieru. Zasady w tym przypadku są dwie. Po pierwsze żywicopodobny nalot najlepiej usunąć jak najszybciej. Po drugie warto zastosować się do kilku wskazówek dotyczących samego mycia. Oto kilka z nich:

Po dotarciu na myjnię, rozprowadź szampon lub lepiej aktywną pianę na nadwoziu i pozostaw detergent na dobre kilka minut. Niech zareaguje z żywicą i sprawi, że ta stanie się ponownie płynna. Dzięki temu łatwiej ją usuniesz.

Staraj się raczej nie ścierać plam przy użyciu szczotki czy gąbki – to może bowiem doprowadzić do powstania rys na lakierze. Razem z gąbką lub szczotką zaczniesz myć nadwozie drobinkami piasku, które jeszcze przed chwilą były przyklejone do żywicy.

Spłucz dokładnie karoserię dużą ilością wody.

Na koniec możesz zabezpieczyć nadwozie np. woskiem w płynie – dzięki temu zabrudzenia nie będą tak łatwo przywierały.

Myjnia ręczna vs. myjnia bezdotykowa. Którą wybrać?

Najłatwiejszym sposobem usunięcia klejących plam z nadwozia jest oczywiście skorzystanie z usług myjni ręcznej. Ich pracownicy mają do dyspozycji specjalistyczną chemię i oczywiście wiedzę. Ciężko jednak zamawiać opcję kosztującą kilkadziesiąt złotych po każdym parkowaniu pod drzewem. To kosztowałoby majątek! Dobrą opcją są zatem również myjnie bezdotykowe. W ich przypadku pojedyncza wizyta nie powinna kosztować więcej niż kilka złotych.

Może się okazać, że kierowca zignoruje klejące plamy na nadwoziu. Jeżeli te w wyniku działania np. słońca mocno przyschną, kierowca będzie musiał zainwestować w gruntowne mycie. Najpierw konieczne stanie się użycie chemii, która pozwoli na usunięcie osadów. Kolejnym krokiem powinno być dokładne zabezpieczenie lakieru w postaci chociażby jego woskowania.