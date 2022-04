Już niecałe pół roku do nowych punktów karnych dla kierowców. Posypią się piętnastki

O zmianach w zakresie prawa o ruchu drogowym i kar dla kierowców opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

1 stycznia 2022 roku na polskich drogach pojawiło się coś na kształt legislacyjnego armagedonu. Mowa oczywiście o nowym taryfikatorze mandatów i drastycznie wyższych karach dla kierowców. Mandat za prędkość nawet 500 zł? To już przeszłość. Teraz kierowca może dostać nawet 5 tys. zł. Co więcej, taką grzywnę – a nawet wyższą, bo wynoszącą nawet 6 tys. zł przy zbiegu wykroczeń – mogą od stycznia wypisać policjanci już w czasie kontroli drogowej. Sąd? Ten ma prawo ukarać kierowcę karą sięgającą już 30 tys. zł.

Dziś maksymalnie 10. Od września nawet 15 punktów karnych

Styczniowa podwyżka mandatów jest jednak dopiero początkiem tegorocznych zmian dla kierowców. Bo już we wrześniu 2022 roku zacznie obowiązywać nowy taryfikator, ale punktów karnych! I tu również kierowcy mogą spodziewać się drastycznych "podwyżek". Legislacyjna inflacja w tym przypadku oznacza przede wszystkim to, że za jedno wykroczenie będzie można dostać nie 10, a nawet 15 punktów karnych. Do 15 punktów wzrośnie też limit kary w czasie kontroli przy zbiegu wykroczeń.

O jakich wykroczeniach, obwarowanych 15-punktową karą, mówi kolejna nowelizacja przepisów? Oto pełna lista szczególnie ściganych wykroczeń:

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;

wyprzedzanie tuż przed przejściem dla pieszych

omijanie auta, które zatrzymało się przed pasami, by ustąpić pierwszeństwa pieszym;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h (również poza terenem zabudowanym);

jazda pod wpływem alkoholu.

Lubisz szybko jeździć na wstecznym? Dostaniesz mandat i punkty karne

Nowy taryfikator punktów: dłuższe przedawnienie i koniec kursów redukujących

Nowy taryfikator punktów karnych sprawi, że kierowcy szybciej mogą stracić prawo jazdy. Już dwie kontrole drogowej są w stanie zakończyć się odebraniem dokumentu. A to przecież nie wszystkie zmiany, które dla kierowców przygotowali legislatorzy. Kluczowe nowości są jeszcze dwie.

Termin ważności punktów karnych zmieni się. Przed 2022 rokiem wynosił 12 miesięcy – po tym czasie znikały z konta kierowcy w CEK. Według nowych regulacji termin przedawnienia wydłuży się do 24 miesięcy i to też liczonych nie od momentu popełnienia wykroczenia, a opłacenia mandatu. Kierujący nie zapłaci mandatu? Punkty karne staną się zatem... wieczne! Wraz z nowym taryfikatorem punktów karnych znikną kursy pozwalające na redukcję 6 punktów karnych (czyli tzw. szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego). Obecnie są organizowane przez WORD-y, trwają 6 godzin i kosztują 350 zł. Od września możliwość redukcji punktów zniknie.

Jedna rzecz bez zmian. Nadal ten sam limit punktów karnych...

Na koniec mamy jeszcze jedną informację. Jest pewna rzecz, która we wrześniu 2022 roku z całą pewnością się nie zmieni. Tylko to akurat kierowców nie ucieszy... Bo choć wzrośnie ilość punktów karnych, którą można otrzymać w czasie kontroli drogowej, limit dostępny dla każdego prowadzącego pozostanie bez zmian. Osoba posiadająca uprawnienia dłużej niż rok, będzie mogła zdobyć maksymalnie 24 punkty karne. Już 25. punkt spowoduje utratę uprawnień. Kierowca, który zdobył prawo jazdy w okresie krótszym niż 12 miesięcy, ma do dyspozycji już tylko 20 punktów karnych.